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وزير الخارجية التركي يتحدث عن مرحلة جديدة مع : زيارات متبادلة قريباً

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وزير الخارجية التركي يتحدث عن مرحلة جديدة مع مصر: زيارات متبادلة قريباً وزير الخارجية التركي يتحدث عن مرحلة جديدة مع : زيارات متبادلة قريباً
"أوغلو": سنشهد اجتماعات لمساعدي وزيري الخارجية والدبلوماسيين وتعيين سفير

وزير الخارجية التركي يتحدث عن مرحلة جديدة مع مصر: زيارات متبادلة قريباً

كشف وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو اليوم الأربعاء عن بداية مرحلة جديدة بين تركيا ومصر، ويمكن أن تكون هناك زيارات متبادلة في الفترة المقبلة.

جاء ذلك في معرض تصريحات أدلى بها تشاووش أوغلو للصحفيين اليوم الأربعاء تعليقاً على تفاصيل المكالمة الهاتفية التي أجراها مع نظيره المصري سامح شكري.

وقال تشاووش أوغلو وفق اليوم إن "عهداً جديداً يبدأ في العلاقات مع ، وستحدث زيارات متبادلة، وسيكون هناك اجتماع مع مصر على مستوى مساعدي وزيري الخارجية والدبلوماسيين وسيتم تعيين سفير".

وأضاف أن موعد ذلك لم يتحدد بعد و"يمكننا مناقشته في المرحلة المقبلة".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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