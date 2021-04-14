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كتلة هوائية رطبة قادمة من بحر العرب ترفع من فرص الأمطار في الرياض
-
السبت 24 أبريل 2021 01:01 مساءً
أزمة "الرقائق" تضرب "ميتسوبيشي" بقوة والشركة ترد بخفض إنتاجها
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السبت 24 أبريل 2021 01:01 مساءً
بعد القرار السعودي.. "التنفيذيين اللبنانيين" يدين انفلات المعابر داعياً لـ 4 إجراءات عاجلة
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السبت 24 أبريل 2021 01:01 مساءً
عدم الالتزام بدفع النفقة و"الهلال الأحمر".. لجان الشورى تدرس عدداً من التقارير الحكومية
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السبت 24 أبريل 2021 01:01 مساءً
النفط مستقر رغم ضغط "جحيم كورونا" في الهند
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السبت 24 أبريل 2021 01:01 مساءً
جامعة الباحة: أكثر من 1950 اختباراً عن بُعد لأكثر من 36 ألف طالب وطالبة
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السبت 24 أبريل 2021 01:01 مساءً
جولات وتوعية و"تبصرة".. 120 موظفاً في مهام ميدانية داخل الحرم
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السبت 24 أبريل 2021 01:01 مساءً
شاهد.. "تويوتا" تُعيد العلامة "كراون" إلى الواجهة بسيارة SUV عائلية
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السبت 24 أبريل 2021 01:01 مساءً
شاهد من صحن الحرم.. لوحة يرسمها معتمرون عنوانها روحانية واحترازات
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السبت 24 أبريل 2021 01:01 مساءً
بيئة مكة تحتفي بيوم الطبيب البيطري.. الغامدي: أبطال في خط الدفاع الأول
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السبت 24 أبريل 2021 01:01 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
cnn arabic
مراسل CNN ورئيس أوكرانيا يركضان قرب حدود روسيا.. ماذا يحدث على الجبهة؟
فيديو
cnn arabic
الأربعاء 14 أبريل 2021 09:15 صباحاً
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