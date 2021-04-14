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اتفاقية شراكة بين "خيرات" و"رتبلي" و"كيان الوقفية" لخدمة المستفيدين

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اتفاقية شراكة بين "خيرات" و"رتبلي" و"كيان الوقفية" لخدمة المستفيدين اتفاقية شراكة بين "خيرات" و"رتبلي" و"كيان الوقفية" لخدمة المستفيدين

اتفاقية شراكة بين

وقّعت جمعية "خيرات" لحفظ النعمة بمنطقة الرياض، ممثلة في مديرها التنفيذي غاده العبيدان، مذكرة تعاون وشراكة مجتمعية، تجمع بين تطبيق "رتبلي"، ومؤسسة كيان الوقفية، تعمد لتفعيل برامج جمعية خيرات لحفظ النعمة باستلام وتوزيع وجبات إفطار صائم طوال شهر رمضان المبارك لعام 1442هـ.

ويُعدُّ تطبيق "رتبلي" منصة مختصة في ربط مزودي الخدمة مع المستهلك، ويساهم في خدمة المجتمع لتسهيل عملية جمع التبرعات للجمعيات الخيرية.

كما تُعنى شركة كيان بتقديم خدمات الرعاية لتحقيق التنمية المستدامة للأرامل والأيتام، ولذوي الاحتياجات الخاصة في القرى والهجر بمختلف مناطق ، والسعي إلى تخفيف معاناتهم.

وأكد المدير التنفيذي للجمعية خلال توقيع الاتفاقية حرص مجلس إدارته على التوسع في مد جسور الشراكات مع مختلف القطاعات التي تترك لها بصمة في تفعيل البرامج الهادفة، مشيرًا إلى أن توقيع تلك الاتفاقية سيعزز الشراكة المجتمعية مع مختلف مؤسسات المجتمع، بما يعود بالنفع على مستفيدي الجمعيات والأسر المتعففة.

كما أشاد بالجهود التي يبذلها تطبيق "رتبلي" في سبيل تسهيل عملية التبرع، وبجهود مؤسسة كيان الوقفية في خدمة المستفيدين من خلال حزمة البرامج الهادفة التي تقدمها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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