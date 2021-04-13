غدًا الأربعاء.. انطلاق مجموعات دوري أبطال آسيا بنظام التجمع

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بمشاركة أندية السعودية "النصر والهلال والأهلي"

تنطلق غدًا الأربعاء مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2021، وستقام بنظام التجمع.

وتستضيف السعودية مباريات 3 مجموعات بنظام التجمع في بطولة دوري أبطال آسيا 2021؛ وذلك بسبب تداعيات فيروس كورونا، فيما تحتضن الإمارات مواجهات مجموعة أخرى، وستُقام منافساتها خلال المدة من 14 إلى 30 إبريل.

وشهدت الأيام القليلة الماضية وصول بعثات الأندية المشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا 2021 إلى الرياض وجدة وسط استقبال من مسؤولي الاتحاد السعودي لكرة القدم.

ويحضر فريق الهلال في المجموعة الأولى التي تضم شباب الأهلي دبي والاستقلال الطاجيكي وأجمك الأوزبكي، فيما تضم المجموعة الثالثة كلاً من الأهلي، الدحيل القطري، الاستقلال الإيراني والشرطة العراقي.

ويحضر النصر في المجموعة الرابعة، وتضم كلاً من الوحدات الأردني، السد القطري وفولاذ خوزستان.