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"صحة الحفر" تحدد مواعيد العمل في المراكز الصحية وعيادات "تطمن" خلال رمضان

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"صحة الحفر" تحدد مواعيد العمل في المراكز الصحية وعيادات "تطمن" خلال رمضان "صحة الحفر" تحدد مواعيد العمل في المراكز الصحية وعيادات "تطمن" خلال رمضان
يبدأ الدوام من العاشرة صباحًا إلى الرابعة مساء بالإضافة إلى المناوبة على مدار 24 ساعة

حددت صحة حفر الباطن ساعات عمل مراكز الرعاية الصحية الأولية خلال شهر رمضان لعام 1442، التي يبدأ الدوام الصباحي فيها من الساعة العاشرة صباحًا، إلى الساعة الرابعة مساءً.

وبينت أن فترة عمل المراكز الممتدة، وهي: مركز صحي العزيزية (أ)، وشرق المحمدية، والذيبية، والصفيري، وذلك على فترتين: صباحية من الساعة العاشرة صباحًا، وحتى الرابعة مساءً، وفترة مسائية من الساعة التاسعة مساءً، وحتى الساعة الثانية عشرة صباحًا، بالإضافة إلى المراكز الصحية المناوبة على مدار (24) ساعة، وهي: مركز صحي الرقعي، ومركز صحي شرق الباطن.

وأضافت أن فترة عمل عيادات تطمن وهي : مستشفى القيصومة العام ومستشفى حفر الباطن المركزي على فترتين: صباحية من الساعة العاشرة صباحًا، وحتى الرابعة مساءً، وفترة مسائية من الساعة التاسعة مساءً، وحتى الساعة الثانية عشرة طوال أيام الأسبوع ، إضافة إلى مركز صحي أبو موسى من الساعة العاشرة صباحًا إلى الرابعة مساءً من الأحد إلى الخميس.حفر الباطن مراكز الرعاية الصحية الأولية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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