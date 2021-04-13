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تظاهرة وسط بيروت تطالب بتشكيل حكومة "انتقالية" في لبنان ..

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تظاهرة وسط بيروت تطالب بتشكيل حكومة "انتقالية" في لبنان .. بالفيديو تظاهرة وسط بيروت تطالب بتشكيل حكومة "انتقالية" في لبنان ..

جي بي سي نيوز :- تظاهر عشرات اللبنانيين وسط العاصمة بيروت، السبت، مطالبين بتشكيل حكومة "انتقالية" قادرة على انتشال البلاد من الأزمات الاقتصادية والمعيشية.

وقال شهود عيان للأناضول، إن المتظاهرين في ساحة رياض الصلح، رفعوا الأعلام اللبنانية ولافتات كتب عليها: "نحو العلمانية"، و"ثورة على الفاسدين".

كما رددوا هتافات من قبيل "إلنا، إلنا هذا الوطن إلنا، سرقونا الحرامية (اللصوص)".

وحمّل الناشطون خلال التظاهرة مسؤولية انهيار الاقتصاد في البلاد إلى النظام الحاكم بحسب الشهود، مطالبين بتشكيل حكومة "انتقالية" قادرة على إنهاء الوضع الاقتصادي المتردي.

ومطلع الأسبوع الحالي، أطلقت دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل ناشطين ومجموعات "ثورية" للنزول إلى الشارع تحت عنوان "سبت الغضب".

ومنذ أكثر من عام، يعاني لبنان أزمة اقتصادية طاحنة هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية عام 1990، أدت إلى انهيار مالي غير مسبوق في تاريخ البلاد.

وجراء خلافات بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس المكلف سعد الحريري، يعجز لبنان عن تشكيل حكومة تخلف حكومة تصريف الأعمال الراهنة، برئاسة حسان دياب، التي استقالت في 10 أغسطس/ آب الماضي، بعد 6 أيام من انفجار كارثي بمرفأ العاصمة بيروت.

الاناضول



 

جي بي سي نيوز

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