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اللواء "البسامي": لن يُسمح للمركبات الصغيرة بالوصول للحرم إلا المصرّح لها

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اللواء "البسامي": لن يُسمح للمركبات الصغيرة بالوصول للحرم إلا المصرّح لها اللواء "البسامي": لن يُسمح للمركبات الصغيرة بالوصول للحرم إلا المصرّح لها
أكد لـ"سبق" أن نقل المعتمرين والمصلين سيكون بوسائل النقل العام وفق المسار

اللواء

أكد مساعد قائد قوات أمن العمرة لشؤون المرور اللواء محمد البسامي، أنه سيتم إعادة أي مركبة تُقِل معتمرًا يصل إلى المنطقة المركزية بالمركبات الصغيرة؛ إلا من يملك سكنًا في الفنادق المحيطة بالحرم، ولديه تصريح عمرة أو صلاة في "توكلنا"؛ مشيرًا إلى أن عليه أن يوصل المعتمر أو المصلي ويخرج فورًا.

وأضاف لـ"سبق": "يتم وصول المعتمرين أو المصلين إلى المواقف المخصصة للنقل بوسائل النقل العام، وعن طريقها يتم نقل المعتمر أو المصلي إلى المحطات المجاورة للحرم، والعودة بنفس المسار".قائد قوات أمن العمرة اللواء محمد البسامي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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