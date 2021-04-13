بأجهزة ذكية وجوائز عينية.. "تعليم الأفلاج" يُكَرّم الفائزين بمسابقة "مدرستي"

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استقبل 300 منتج تقني من الطلاب وأولياء الأمور والمهتمين بالمجال

كرّمت إدارة تعليم الأفلاج الفائزين والفائزات في المسابقة الوزارية "مدرستي" الرقمية بأجهزة ذكية وجوائز عينية.

وفي التفاصيل، استقبل قسم التميز بتعليم الأفلاج، بعد الإعلان عن مسابقة "مدرستي"، نحو 300 منتج تقني من طلاب وطالبات التعليم ومنسوبيه وأولياء الأمور والمهتمين بالتعليم الإلكتروني والتقني، تم ترشيح وتحكيم ما تنطبق عليه شروط المسابقة من تلك المنتجات، وبلغ عددها 43 منتجًا في مجالات التعليم والإعلام والتثقيف والتدريب، تم خلالها تكريم الفائزين بأجهزة ذكية وجوائز عينية وشهادات شكر ودروع لأعضاء اللجان المتميزة في المسابقة.

وتم تكريم الدكتور محمد الجذلاني؛ نظير دعمه لمسابقة "مدرستي الرقمية" بالمحافظة، في الحفل الذي رعاه محافظ الأفلاج المكلف عبدالله المطيري.

وأشاد مدير التعليم الدكتور محمد آل مغيرة، بجهود رئيس مركز التميز خلف الغيث ومساعده سالم الحامد والمشرفة حصة الحامد ومنسوبي القسم.إدارة تعليم الأفلاج