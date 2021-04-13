أخبار عاجلة

مشاهد من المعارك في مأرب اليمنية -
مركبة دراغون كرو تلتحم بالمحطة الفضائية الدولية -
رئيس وزراء إثيوبيا يتهم جهات خارجية بإحداث الفوضى: ملء سد النهضة في موعده -
الأرصاد: استعدوا للرياح والأتربة ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة -
من هدية "مؤسس" إلى قبلة علم.. مكتبة الحرم المكي تسعى لـ"الرقمية" -
20 مصاباً فلسطينياً.. بلدات القدس تنتفض ضد الهجمات العنصرية للمحتلين -
أول قمر عملاق في 2021.. "فلكية جدة": رصد "بدر رمضان" مساء الإثنين -
الهند تغرق في "جحيم كورونا" بين النار والأكسجين.. وفاة كل 4 دقائق في دلهي -
إندونيسيا تعلن العثور على الغوّاصة المفقودة على عُمق 850 متراً -
فتش عن "تل أبيب".. مسؤول إسرائيلي: هكذا تحسّن تركيا علاقتها بواشنطن! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الأوقاف" تدشن مشروع تفطير صائم

Print
"الأوقاف" تدشن مشروع تفطير صائم "الأوقاف" تدشن مشروع تفطير صائم
يتضمن توزيع أكثر من 320 ألف وجبة

وقّعت الهيئة العامة للأوقاف اليوم بمقرها في مدينة الرياض اتفاقيتي شراكة منح مع جمعية خيرات لحفظ النعمة وجمعية إكرام عابري السبيل، لدعم مشروع إفطار صائم للأسر المستفيدة وعابري السبيل في شهر رمضان المبارك لعام 1442هـ.

ومثّل الهيئة العامة للأوقاف في التوقيع نائب محافظ الهيئة العامة للأوقاف لقطاع المصارف وخدمات الأوقاف عبدالرحمن بن محمد العقيل، بينما مثّل جمعية خيرات لحفظ النعمة المشرف العام على الجمعية عبدالله بن عبيد السبيعي، ومثّل جمعية إكرام عابري السبيل رئيس مجلس الإدارة سفر بن أحمد الغامدي.

ويأتي مشروع تفطير الصائمين تنفيذًا لشروط الواقفين للأوقاف التي تقع تحت نظارة الهيئة العامة للأوقاف، حيث سيتم توزيع أكثر من 320 ألف وجبة إفطار بمعدل أكثر من 10 آلاف وجبة يومياً، بحيث تشمل مدن الرياض، والمدينة المنورة، وعنيزة، وأبها، ومحافظتي محايل عسير، ورجال ألمع.

وتكمن أهمية المشروع في مساهمته بتعويض الأسر الأشد حاجة وعابري السبيل الذين اعتادوا على المشاركة في موائد الإفطار الجماعية التي جاء الأمر بالحد منها كإجراء وقائي ضد انتشار المستجد، حيث سيتم تقديم وجبات الإفطار للمستفيدين في مقرّ إقامتهم أو عند مرورهم بنقاط التوزيع في المدن المحددة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
تسجيل 57 وفاة و 3209 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

تسجيل 57 وفاة و 3209 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

هل فيروس كورونا ينتقل أسرع على الأسطح أم بالهواء؟

هل فيروس كورونا ينتقل أسرع على الأسطح أم بالهواء؟

المملكة المتحدة تسجل 2,396 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المملكة المتحدة تسجل 2,396 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وزارة الشؤون الإسلامية تطلق حملة تطعيم ضد فيروس كورونا .. غدًا

وزارة الشؤون الإسلامية تطلق حملة تطعيم ضد فيروس كورونا .. غدًا