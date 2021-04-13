اختطاف 29 طبيباً وممارساً صحياً رفضوا علاج جرحى الحوثيين

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إقصاء عدد آخر من مناصبهم الإدارية وإحلال الموالين للمليشيا

‬ أفادت مصادر طبية في صنعاء، أن المليشيا الحوثية شنّت حملات اختطاف في أوساط الكوادر الصحية العاملة في هيئة مستشفى الثورة العام ومشافٍ حكومية أخرى، بعد فشلها في إقناع الأطباء بالالتحاق بجبهات القتال لمداواة جرحاها الذين يتساقطون بسبب القتال.

وكشفت المصادر، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط"، عن اختطاف مسلحي الجماعة في الأيام القليلة الماضية لأكثر من 12 طبيباً و17 عاملاً صحياً من مشافي "الثورة، والجمهورية، والسبعين، وغيرها في صنعاء".

وتم إقصاء عدد آخر من مناصبهم الإدارية وأحلت المليشيات الحوثية مكانهم، الموالين لها.

وقال عاملون صحيون إن عدداً من زملائهم الأطباء والعاملين الصحيين لا يزالون مخفيين في أماكن مجهولة، متهمين الجماعة الحوثية بالوقوف وراء جريمة اختطافهم، خصوصا بعد رفضهم تقييد أسمائهم بكشوف الكوادر التي تم اختيارها للالتحاق بجبهات المليشيا في مأرب والجوف والضالع والساحل الغربي وحجة؛ لمداواة الجرحى.