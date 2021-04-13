"الغذاء والدواء الأمريكية" توقف استخدام "جونسون آند جونسون" بعد اكتشاف حالات تجلط

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عقب 4 أيام من إعلان الاتحاد الأوروبي عن دراسة آثار اللقاح

دعت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، اليوم (الثلاثاء)، إلى وقف استخدام لقاح جونسون آند جونسون المضاد لفيروس كورونا، مرجعة قرارها إلى اكتشاف حالات تجلط بالدم، وفقاً لـ"الشرق".

ويأتي هذا القرار بعد أن أعلنت هيئة الأدوية الأوروبية الجمعة الماضي، أنها تدرس حالات تجلط للدم بعد تلقي لقاح جونسون آند جونسون.

وأدت حالات مشابهة للآثار الجانبية التي أحدثها لقاح أسترازينيكا إلى تعليق العديد من الدول التطعيم باستخدامه، وإعطاء الجرعة الثانية لمن هم دون 55 عاماً باستخدام لقاحات أخرى.