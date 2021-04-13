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رئيس وزراء إثيوبيا يتهم جهات خارجية بإحداث الفوضى: ملء سد النهضة في موعده
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السبت 24 أبريل 2021 12:12 مساءً
الأرصاد: استعدوا للرياح والأتربة ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة
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السبت 24 أبريل 2021 12:09 مساءً
من هدية "مؤسس" إلى قبلة علم.. مكتبة الحرم المكي تسعى لـ"الرقمية"
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السبت 24 أبريل 2021 11:56 صباحاً
20 مصاباً فلسطينياً.. بلدات القدس تنتفض ضد الهجمات العنصرية للمحتلين
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السبت 24 أبريل 2021 11:56 صباحاً
أول قمر عملاق في 2021.. "فلكية جدة": رصد "بدر رمضان" مساء الإثنين
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السبت 24 أبريل 2021 11:56 صباحاً
الهند تغرق في "جحيم كورونا" بين النار والأكسجين.. وفاة كل 4 دقائق في دلهي
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السبت 24 أبريل 2021 11:39 صباحاً
إندونيسيا تعلن العثور على الغوّاصة المفقودة على عُمق 850 متراً
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السبت 24 أبريل 2021 11:39 صباحاً
فتش عن "تل أبيب".. مسؤول إسرائيلي: هكذا تحسّن تركيا علاقتها بواشنطن!
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السبت 24 أبريل 2021 11:39 صباحاً
مستشفى سليمان الحبيب بالخُبر يحصل على شهادتَي التميُّز الطبي من المنظمة الأمريكية SRC
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السبت 24 أبريل 2021 11:39 صباحاً
"الطاقة": السعودية ستنضم إلى أمريكا وكندا والنرويج وقطر لتأسيس "منتدى الحياد الصفري"
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السبت 24 أبريل 2021 11:39 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
باحث روسي: دورة القمر تحدد مستقبل الإسلام في اوروبا!
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الثلاثاء 13 أبريل 2021 09:04 صباحاً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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