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الكويت تحدِّد لمواطنيها الشروط المطلوبة للراغبين بأداء "عمرة رمضان"

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الكويت تحدِّد لمواطنيها الشروط المطلوبة للراغبين بأداء "عمرة رمضان" الكويت تحدِّد لمواطنيها الشروط المطلوبة للراغبين بأداء "عمرة رمضان"
باتباع تعليمات السلطات الخاصة بالتطعيم ضد "كورونا"

الكويت تحدِّد لمواطنيها الشروط المطلوبة للراغبين بأداء

ذكرت مصادر بوزارة الأوقاف الكويتية أنه على الكويتيين الراغبين بأداء العمرة خلال شهر رمضان اتباع تعليمات السلطات السعودية الخاصة بالتطعيم ضد ، حسب صحيفة الأنباء الكويتية.

وتفصيلاً، أعلنت وزارة الحج والعمرة في السعودية في وقت سابق أن تصاريح العمرة ستُمنح لكل شخص محصن حاصل على جرعتين من لقاح فيروس كورونا، أو محصن أمضى 14 يومًا بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح، أو محصن متعافٍ من الإصابة.

وأضافت بأن السلطات ستعتمد على تطبيق هاتفي للتأكد من صحة المعلومات، مشيرة إلى أن حجز تصاريح أداء مناسك العمرة والصلوات والزيارة سيكون من خلال تطبيقَيْن أيضًا.

وفيما يتعلق بمناسك الحج أضافت المصادر للصحيفة بأن "الوزارة بانتظار قرارات السلطات السعودية فيما يخص موسم الحج هذا العام، خاصة أعداد الحجاج من خارج السعودية".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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