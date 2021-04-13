أخبار عاجلة

من هدية "مؤسس" إلى قبلة علم.. مكتبة الحرم المكي تسعى لـ"الرقمية" -
20 مصاباً فلسطينياً.. بلدات القدس تنتفض ضد الهجمات العنصرية للمحتلين -
أول قمر عملاق في 2021.. "فلكية جدة": رصد "بدر رمضان" مساء الإثنين -
الهند تغرق في "جحيم كورونا" بين النار والأكسجين.. وفاة كل 4 دقائق في دلهي -
إندونيسيا تعلن العثور على الغوّاصة المفقودة على عُمق 850 متراً -
فتش عن "تل أبيب".. مسؤول إسرائيلي: هكذا تحسّن تركيا علاقتها بواشنطن! -
مستشفى سليمان الحبيب بالخُبر يحصل على شهادتَي التميُّز الطبي من المنظمة الأمريكية SRC -
"الطاقة": السعودية ستنضم إلى أمريكا وكندا والنرويج وقطر لتأسيس "منتدى الحياد الصفري" -
تدوينة لـ"إحسان" تكشف انتهاء معاناة 10 أسر سعودية في وقت قياسي -
"الحصيني" يرسم خريطة أمطار 24 ساعة قادمة.. متفاوتة مصحوبة بالبَرَد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

قادة كشافة "تعليم مكة" يشاركون "النشاط العلمي" تحري هلال رمضان

Print
ضمن التعاون مع الأقسام الأخرى بما يحقق أهداف إدارة النشاط الطلابي

قادة كشافة

شارك عدد من قادة كشافة تعليم مكة المكرمة في برنامج رؤية هلال شهر رمضان المبارك، الذي نفذه النشاط العلمي بالتعاون مع قسم الفلك وعلوم الفضاء بكلية العلوم بجامعة الملك عبدالعزيز، وذلك بحضور مساعد مدير تعليم مكة المكرمة للشؤون التعليمية علي بن حسين العامودي، ومدير إدارة النشاط الطلابي نبيل بن بكر طيب، وأعضاء النادي العلمي المركزي، وعدد من المشرفين التربويين.

وبيّن رئيس النشاط الكشفي، القائد زياد قدير، أن هذه المشاركة تأتي ضمن تعاون النشاط الكشفي مع الأقسام الأخرى، بما يحقق الأهداف العامة لإدارة النشاط الطلابي.

وأضاف القائد زياد قدير: "بهذه المناسبة الغالية أرفع أسمى آيات التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين سمو الأمير محمد بن سلمان، وإلى أبناء الشعب السعودي كافة".

قادة كشافة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
رئيس وزراء إثيوبيا يتهم جهات خارجية بإحداث الفوضى: ملء سد النهضة في موعده

رئيس وزراء إثيوبيا يتهم جهات خارجية بإحداث الفوضى: ملء سد النهضة في موعده

من هدية "مؤسس" إلى قبلة علم.. مكتبة الحرم المكي تسعى لـ"الرقمية"

من هدية "مؤسس" إلى قبلة علم.. مكتبة الحرم المكي تسعى لـ"الرقمية"

20 مصاباً فلسطينياً.. بلدات القدس تنتفض ضد الهجمات العنصرية للمحتلين

20 مصاباً فلسطينياً.. بلدات القدس تنتفض ضد الهجمات العنصرية للمحتلين

أول قمر عملاق في 2021.. "فلكية جدة": رصد "بدر رمضان" مساء الإثنين

أول قمر عملاق في 2021.. "فلكية جدة": رصد "بدر رمضان" مساء الإثنين