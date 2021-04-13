وزير خارجية أمريكا يهنئ المسلمين بالشهر الفضيل: "أتمنى ‏لهم رمضانًا مباركًا"

أكد التزام سفارات وقنصليات بلاده بإقامة علاقات قوية مع المجتمعات الإسلامية
وأكد التزام الخارجية الأمريكية من خلال سفاراتها وقنصلياتها حول العالم، بإقامة علاقات قوية مع المجتمعات الإسلامية في جميع أنحاء العالم.
هنأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن جميع المسلمين في الولايات المتحدة وحول العالم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
وقال بلينكن عبر موقع وزارة الخارجية الأمريكية "أمس" الاثنين: "أتمنى لجميع المسلمين في الولايات المتحدة وحول العالم رمضانًا مباركًا.
وأكد التزام الخارجية الأمريكية من خلال سفاراتها وقنصلياتها حول العالم، بإقامة علاقات قوية مع المجتمعات الإسلامية في جميع أنحاء العالم.