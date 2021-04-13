الاتحاد يفك عقدة الكلاسيكو ويشعل المنافسة.. والشباب يعتلي الصدارة مناصفة مع الهلال.. والأهلي يواصل السقوط

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"سبق" تقرأ حصاد الجولة الـ25 من دوري المحترفين

مع عودة الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين بعد فترة التوقف الدولية كانت الجولات مليئة بالحماس والمنافسة؛ فكلما اقتربنا من محطاته الأخيرة تزداد المنافسات إثارة وسخونة جولة بعد جولة، وخير دليل على ذلك أن كلاً من الفرق الستة عشر ما زال مصيرها لم يتضح بعد قبل خمس جولات على خط النهاية.

فقد انطلقت الجولة الـ25 من دوري المحترفين وسط أجواء حماسية ومثيرة. وما زاد من قوة وإثارة الجولة هو ما تحقق من النتائج التي حملت معها مفاجآت كبيرة، إلى جانب تسجيل الأرقام والإحصائيات المميزة. وأكثر ما يزيد من جاذبية الدوري السعودي أن كل فريق فيه قادر على هزيمة أي فريق آخر.

الاتحاد والتعاون وضمك استثناء

أشعل الاتحاد المنافسة على اللقب بعد إسقاطه الهلال المتصدر بثنائية نظيفة، أربكت من حساباته بالمحافظة على لقبه، ولاسيما بعد أن عاد الشباب الوصيف إلى سكة الانتصارات إثر ابتعاده عنها في الجولات الثلاث الماضية بفوزه الكبير خارج أرضه على الباطن (4-1)؛ لتتعقد أوضاع الأخير في الصراع على الهبوط.

وتكبد النصر خامس الترتيب خسارة مفاجئة، عقّدت من موقفه في سباقه نحو خطف بطاقة الترشح لدوري أبطال آسيا العام المقبل بهزيمته من أمأم مضيفه ضمك صاحب المركز قبل الأخير (2-3). وواصل الأهلي مستوياته المخيبة بعد تلقيه الخسارة السادسة تواليًا لأول مرة في تاريخ مشاركته بدوري المحترفين السعودي من أمام مضيفه الرائد (2-3). وحافظ التعاون على حظوظه الآسيوية مسجلاً فوزه الخامس في آخر 6 جولات والثالث تواليًا، وهذه المرة على حساب متذيل جدول الترتيب العين بثلاثية نظيفة. كما واصل الفتح صحوته، وعاد بفوز ثمين من ميدان الفيصلي المتراجع في الجولات الأربعة السابقة، استقر عند نتيجة (3-2). وتمكن القادسية بفضل (هاتريك) الكولومبي اسبريا من الفوز على مضيفه الاتفاق (3-1)؛ ليحرمه من انتزاع المركز الخامس. وكان أبها قد ألحق هزيمة ثقيلة بضيفه الوحدة في مباراة مقدمة من الجولة استقرت عند (4-1)؛ لتزداد معاناة فرسان مكة في مناطق الهبوط؛ إذ بات الفريق يحتل المركز الخامس عشر (قبل الأخير).

إحصائيات

يمتلك الأهلي أطول سلسلة حالية من عدم الفوز في دوري المحترفين السعودي (8 مباريات)، ويعتبر أقل فرق دوري المحترفين السعودي هذا الموسم حصدًا للنقاط في الدور الثاني (6 نقاط). وهذه الهزيمة السادسة على التوالي للأهلي في الدوري، وهو رقم سلبي لم يسبق للفريق أن حققه منذ انطلاق المسابقة. كما فشل الفريق في تحقيق أي انتصار خلال آخر 8 مباريات، وهي أطول سلسلة عدم فوز للأهلي منذ تأسيسه.

وللمرة الأولى يخسر الأهلي 3 مباريات متتالية على أرضه بتاريخ مشاركاته في دوري المحترفين السعودي.

51 هدفًا حصيلة الشباب في 25 جولة؛ فهو يملك الهجوم الأقوى في الدوري، يليه هجوم الهلال بـ45 هدفًا، ثم الفتح بـ43 هدفًا.

ونجح الشباب في زيارة شباك منافسيه في آخر 16 مباراة، وسجل خلالها 37 هدفًا.

الاتحاد أكثر من حصد نقاطًا في دوري المحترفين السعودي بالدور الثاني هذا الموسم بـ20 نقطة.

الاتحاد يحقق الفوز على الهلال في دوري المحترفين السعودي للمرة الأولى منذ 1624 يومًا، ويخرج بشباك نظيفة ضد الهلال للمرة الأولى كذلك في الدوري منذ العدد ذاته من الأيام.

وبخسارته من أمام الاتحاد يكون الهلال قد تعرض للخسارة الثانية له في آخر 18 مباراة ضد أندية جدة في دوري المحترفين السعودي (ف10 ت6). وسبق أن خسر من الأهلي في أغسطس 2020.

دفاع التعاون الأقوى في الدوري حتى الآن؛ إذ لم تستقبل شباكه سوى 20 هدفًا في 25 مباراة، يليه الهلال بـ22 هدفًا.

خلال 13 مباراة خارج أرضه في هذا الموسم حافظ النصر مرة واحدة فقط على نظافة شباكه، وكانت ضد الرائد في يناير (0-1).

ضمك يسجل أول انتصار له على النصر في دوري المحترفين بعد 4 مباريات جمعت بين الفريقين، فاز خلالها النصر مرة، وحضر التعادل في مناسبتين.

سباق الهدافين

لا يزال بافيتيمبي قوميز مهاجم الهلال في صدارة هدافي دوري المحترفين بـ(18) هدفًا، بفارق ثلاثة عن أقرب منافسيه، وهم: كريستيان جوانكا لاعب الشباب، وكارلوس ستراندبيرغ لاعب أبها، وفابيو أبريو لاعب الباطن، والبرازيلي رومارينيو لاعب الاتحاد، وجميعهم يملكون 15 هدفًا.

ساهم لاعب التعاون الكاميروني تاوامبا في إحراز 8 أهداف في آخر 5 مباريات بالدوري (سجل 5 – صنع3).

ساهم لاعب الفيصلي جوليو تفاريس في إحراز 12 من آخر 19 هدفًا لفريقه في الدوري (سجل 10 – صنع 2).

الكولومبي دانيلو أسبريا لاعب القادسية ينجح في تسجيل الهاتريك رقم 14 هذا الموسم.