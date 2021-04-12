مع اقتراب موسم تزاوجها.. تماسيح ضخمة تتجول في أحياء "فلوريدا"

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لجنة الحياة البحرية قالت إن طقس الربيع الدافئ يؤدي لزيادة نشاطها

يتزامن بدء موسم الأمطار في فلوريدا، مع انطلاق موسم تزاوج التماسيح، ما يؤدي إلى زيادة مشاهدة تلك الزواحف البرمائية الضخمة وهي تتجول في مناطق عبر الولاية، وفق سكاي نيوز عربية.

وفي التفاصيل، تميل التماسيح إلى التزاوج بين شهري مايو ويونيو، وتضع الإناث بيوضها بين يونيو ويوليو، وتخرج الصغار إلى النور في نهاية الصيف وأوائل الخريف.

وتصل أنثى التمساح إلى مرحلة النضج الجنسي عندما يبلغ طولها نحو مترين، أي في عمر يتراوح بين 10 و15 عاماً، وتبلغ الذكور نضجها في عمر يتراوح بين 8 و12 عاماً.



وقالت "لجنة فلوريدا للأسماك والحياة البحرية"، على موقعها الإلكتروني، إن "طقس الربيع الدافئ يعني أن التماسيح أكثر نشاطاً وظهوراً"، في الولاية التي يعيش فيها أكثر من 1.3 مليون تمساح.

وبدأت التماسيح تشاهد بالفعل في عدد من مناطق فلوريدا؛ ففي تامبا، تم استدعاء مكتب شريف المقاطعة لإزالة تمساح طوله نحو 3 أمتار، كان مختبئاً تحت سيارة في موقف أحد المجمعات السكنية.

وشاهد شخص آخر زوجاً من التماسيح في الفناء الخلفي لمنزله في منطقة "ليكوود رانش"، وسجل مقطع فيديو ورفعه على موقع يوتيوب.

ومن المعروف أن التماسيح تكون أكثر عدوانية خلال موسم التزاوج، لكن هجمات هذه الزواحف نادرة، وتقول "لجنة فلوريدا للأسماك والحياة البحرية" إن احتمال الوقوع ضحية لهجوم تمساح في الولاية يبلغ حوالي 1 من كل 3.2 مليون.

ومع ذلك، فإن هناك خطوات يمكن أن يتخذها الناس لحماية أنفسهم بشكل أكبر، وعليك أن "لا تطعم تمساحاً أبداً، واحتفظ بمسافة إذا رأيت واحداً"، ويمكنك السباحة "فقط في المناطق المخصصة خلال ساعات النهار"، وفق موقع "لجنة فلوريدا للأسماك والحياة البحرية".

