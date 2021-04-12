أخبار عاجلة

من هدية "مؤسس" إلى قبلة علم.. مكتبة الحرم المكي تسعى لـ"الرقمية" -
20 مصاباً فلسطينياً.. بلدات القدس تنتفض ضد الهجمات العنصرية للمحتلين -
أول قمر عملاق في 2021.. "فلكية جدة": رصد "بدر رمضان" مساء الإثنين -
الهند تغرق في "جحيم كورونا" بين النار والأكسجين.. وفاة كل 4 دقائق في دلهي -
إندونيسيا تعلن العثور على الغوّاصة المفقودة على عُمق 850 متراً -
فتش عن "تل أبيب".. مسؤول إسرائيلي: هكذا تحسّن تركيا علاقتها بواشنطن! -
مستشفى سليمان الحبيب بالخُبر يحصل على شهادتَي التميُّز الطبي من المنظمة الأمريكية SRC -
"الطاقة": السعودية ستنضم إلى أمريكا وكندا والنرويج وقطر لتأسيس "منتدى الحياد الصفري" -
تدوينة لـ"إحسان" تكشف انتهاء معاناة 10 أسر سعودية في وقت قياسي -
"الحصيني" يرسم خريطة أمطار 24 ساعة قادمة.. متفاوتة مصحوبة بالبَرَد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

سقوط ضحايا في إطلاق نار بمدرسة ثانوية بـ "تينيسي الأمريكية"

Print
سقوط ضحايا في إطلاق نار بمدرسة ثانوية بـ "تينيسي الأمريكية" سقوط ضحايا في إطلاق نار بمدرسة ثانوية بـ "تينيسي الأمريكية"
الشرطة قالت إن بينهم أحد عناصر الشرطة ودعت المواطنين لتجنب المنطقة

سقوط ضحايا في إطلاق نار بمدرسة ثانوية بـ

أعلنت الشرطة في مدينة نوكسفيل بولاية تينيسي الأمريكية، أنها تعاملت مع حادث إطلاق نار في مدرسة ثانوية أسفر عن سقوط عددٍ من الضحايا، حسب اليوم.

وقالت الشرطة عبر "تويتر" إنه "تم الإبلاغ عن سقوط عددٍ من الضحايا في إطلاق نار في مدرسة أوستن إيست ماجنت الثانوية، من بينهم أحد عناصر الشرطة"، داعية المواطنين إلى تجنب المنطقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الحريري في موسكو.. روسيا قلقة من الوضع السياسي في لبنان

الحريري في موسكو.. روسيا قلقة من الوضع السياسي في لبنان

شركة مصرية تتعاقد مع روسيا على إنتاج 40 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك في"

شركة مصرية تتعاقد مع روسيا على إنتاج 40 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك في"

روسيا : مقتل نحو 200 مسلح بضربات جوية على قاعدة تنظيم الدولة وسط سوريا

روسيا : مقتل نحو 200 مسلح بضربات جوية على قاعدة تنظيم الدولة وسط سوريا

روسيا تنتظر رسالة بوتين السنوية

روسيا تنتظر رسالة بوتين السنوية