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جي بي سي نيوز - : قال الدكتور فطين البداد ان العلاقة التجارية بين الاردن والامارات قديمة و قدمها بعمق تاريخهما و حجم الاخوة التي تجمعهما .

واشار في حديث لقناة الامارات الرسمية اجرته معه اليوم الأحد لمناسبة المئوية الاولى للدولة الأردنية والاعياد الوطنية الاماراتية : ان العلاقات التجارية شملت قطاعات عدة منها الزراعة والصناعات التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة والسياحة والاستثمارات المختلفة وصولا الى تكنلوجيا المعلومات والاتصالات .

و تاكيدا على عمق هذه العلاقات فان الارقام الرسمية اكدت ان حجم استثمارات الامارات في الاردن بلغت 62 مليار درهم و حجم اسثنارات الاردن في الامارات بلغت 4 ونصف مليار .

واشار البداد انه يوجد اكثر من 1860 شركة ووكالة وعلامة تجارية اردنية في الامارات .

وفي سؤال عن مدى اهمام الدكتور البداد بالاعلام قال : إنه وبالاضافة الى القنوات والاذاعات ووسائل الاتصال المختلفة ومع تطور تكنلوجيا المعلومات والاتصالات الرقمية قمنا بتحويل صحف ورقية الى الكترونية منها مثلا صحيفة المدينة الاخبارية التي تحولت لموقع الكتروني و ايضا تم تأسيس موقع جي بي سي الاخبارية وهو موقع الكتروني عربي يهتم بالقضايا القومية وغير ذلك من علامات تتبع قنوات البث الاردنية .

وبخصوص مهرجان تايكي الشهير ، قال الدكتور البداد ان مهرجان تايكي تاسس عام 2011 و توقف في عام 2014 بعد الاحوال التي عصفت ببعض الاقطار العربية و اشار الى ان فكرة المهرجان جاءت لجلب السياح الى الاردن وانعاش السياحة الثقافية والفنية .

وبخصوص العلاقات التجارية في ظل جائحة كورونا قال رئيس مجلس ادارة البداد كابيتال : اسسنا في العام الماضي شركة البداد للانشاءات الطبية ووضعنا عبر مهندسينا 5 حلول غير مسبوقة بالعالم ومنها انشاء المستشفيات الميدانية خلال فترة وجيزة رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلدان المختلفة ومن اهم ما يميزنا بهذا الصدد هو رفع الكفاءة والسرعة في عملية بناء المستشفيات الميدانية وباعلى المواصفات الهندسية والمعايير الطبية بالاضافة الى تخفيض التكلفة الى ما بين 15 - 20 % فقط من تكلفة بناء المستشفيات التقليدية وبزمن قياسي حيث يستغرق بناء وتنفيذ المستشفى وتجهيزه من 15 الى 30 يوما فقط حسب الطاقة الاستيعابية لكل مشروع .

واشار إلى أن شركة البداد للانشاءات الطبية وانطلاقا من مقرها في الامارات قامت ببناء 139 مشفى ميداني متكامل في 27 دولة من بينها الاردن ، حيث قمنا الى الان ببناء 6 مستشفيات ميدانية .

وختم الدكتور فطين البداد حديثه بمناسبة مئوية الدولة الأردنية واعياد الامارات الوطنية انه لطالما قال انه له وطنين هما الامارات والاردن وموقع الاردن والامارات في قلبي موقع الابن تجاه والديه وعلى مساحة هذين البلدين امتدت سنوات عمري وكانت محبتي لهما واحدة وانتمائي لهما واحد لا يتجزأ .

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