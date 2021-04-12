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ارتفاع النفط متأثرًا بوتيرة التطعيم بالولايات المتحدة والتوتر في الشرق الأوسط

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ارتفاع النفط متأثرًا بوتيرة التطعيم بالولايات المتحدة والتوتر في الشرق الأوسط ارتفاع النفط متأثرًا بوتيرة التطعيم بالولايات المتحدة والتوتر في الشرق الأوسط
مع توقعات بقفزة في نشاط الاقتصاد الأمريكي ومعدل بطيء للتطعيمات بأوروبا

ارتفاع النفط متأثرًا بوتيرة التطعيم بالولايات المتحدة والتوتر في الشرق الأوسط

ارتفعت النفط اليوم الاثنين بدعم من أجواء التفاؤل بوتيرة التطعيم ضد كورونا في الولايات المتحدة، وإعلان الحوثيين في اليمن أنهم أطلقوا صواريخ صوب مواقع نفطية في ، حسب " اليوم".

وتفصيلاً، ظلت أسعار الخام محصورة في نطاق ضيق على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية مع توقعات متنامية بقفزة في نشاط الاقتصاد الأمريكي، يقابلها معدل بطيء للتطعيمات في أوروبا، وتوقعات بإمدادات إضافية من إيران في الأشهر المقبلة.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 33 سنتًا؛ لتسجل عند التسوية 63.28 دولار للبرميل، بينما صعدت عقود خام القياسي الأمريكي غرب تكساس الوسيط 38 سنتًا؛ لتبلغ عند التسوية 59.70 دولار للبرميل.

وقالت لويز ديكسون، محللة أسواق النفط في "ريستاد إنريجي": "إن أسعار النفط ارتفعت اليوم نتيجة للتقدم في حملات التطعيم في الولايات المتحدة، التي تساعد خطط البلاد للإنفاق".

ولقيت الأسعار بعض الدعم أيضًا بعد أن قال الحوثيون إنهم أطلقوا 17 طائرة مسيَّرة وصاورخَيْن باليستيَّيْن باتجاه أهداف في السعودية، من بينها مصاف للتكرير لشركة أرامكو السعودية في مدينتَيْ الجبيل وجدة.

ولم يصدر حتى الآن تأكيد سعودي، فيما امتنعت أرامكو السعودية المملوكة للدولة عن التعقيب، حسب "رويترز".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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