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"البريد السعودي" يعلن مواعيد العمل خلال رمضان المبارك لعام 1442هـ

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"البريد السعودي" يعلن مواعيد العمل خلال رمضان المبارك لعام 1442هـ "البريد السعودي" يعلن مواعيد العمل خلال رمضان المبارك لعام 1442هـ
لتمكين العملاء من خدمتهم في الأوقات التي تناسبهم خلال الشهر المبارك

أعلنت مؤسسة البريد السعودي عن مواعيد وفترات عمل فروعها في مختلف مناطق ومحافظات المملكة خلال شهر رمضان المبارك لعام 1442 هـ حيث سوف تكون مواعيد العمل في كل من منطقة الرياض والمنطقة الشرقية في الفترة الصباحية من الساعة 10 صباحًا حتى 3 مساء والفترة المسائية من الساعة 9 مساء حتى الثانية صباحًا فيما سيكون العمل في بقية مناطق المملكة في الفترة الصباحية من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثالثة مساءً والفترة المسائية من الساعة 9:30 مساءً حتى الساعة 2:30 صباحًا.

ويأتي ذلك مراعاة لكل عملاء البريد السعودي ولتمكينهم من خدمتهم في الأوقات التي تناسبهم خلال الشهر المبارك.

وشدد البريد السعودي بتطبيق كل الإجراءات والاحترازات والبروتوكولات المتبعة خلال استقبال العملاء وذلك من أجل سلامة الجميع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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