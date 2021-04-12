أخبار عاجلة

من هدية "مؤسس" إلى قبلة علم.. مكتبة الحرم المكي تسعى لـ"الرقمية" -
20 مصاباً فلسطينياً.. بلدات القدس تنتفض ضد الهجمات العنصرية للمحتلين -
أول قمر عملاق في 2021.. "فلكية جدة": رصد "بدر رمضان" مساء الإثنين -
الهند تغرق في "جحيم كورونا" بين النار والأكسجين.. وفاة كل 4 دقائق في دلهي -
إندونيسيا تعلن العثور على الغوّاصة المفقودة على عُمق 850 متراً -
فتش عن "تل أبيب".. مسؤول إسرائيلي: هكذا تحسّن تركيا علاقتها بواشنطن! -
مستشفى سليمان الحبيب بالخُبر يحصل على شهادتَي التميُّز الطبي من المنظمة الأمريكية SRC -
"الطاقة": السعودية ستنضم إلى أمريكا وكندا والنرويج وقطر لتأسيس "منتدى الحياد الصفري" -
تدوينة لـ"إحسان" تكشف انتهاء معاناة 10 أسر سعودية في وقت قياسي -
"الحصيني" يرسم خريطة أمطار 24 ساعة قادمة.. متفاوتة مصحوبة بالبَرَد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مع اقتراب موسم تزاوجها.. تماسيح ضخمة تتجول في أحياء "فلوريدا"

Print
مع اقتراب موسم تزاوجها.. تماسيح ضخمة تتجول في أحياء "فلوريدا" مع اقتراب موسم تزاوجها.. تماسيح ضخمة تتجول في أحياء "فلوريدا"
لجنة الحياة البحرية قالت إن طقس الربيع الدافئ يؤدي لزيادة نشاطها

مع اقتراب موسم تزاوجها.. تماسيح ضخمة تتجول في أحياء

يتزامن بدء موسم الأمطار في فلوريدا، مع انطلاق موسم تزاوج التماسيح، ما يؤدي إلى زيادة مشاهدة تلك الزواحف البرمائية الضخمة وهي تتجول في مناطق عبر الولاية، وفق سكاي نيوز عربية.

وفي التفاصيل، تميل التماسيح إلى التزاوج بين شهري مايو ويونيو، وتضع الإناث بيوضها بين يونيو ويوليو، وتخرج الصغار إلى النور في نهاية الصيف وأوائل الخريف.

وتصل أنثى التمساح إلى مرحلة النضج الجنسي عندما يبلغ طولها نحو مترين، أي في عمر يتراوح بين 10 و15 عاماً، وتبلغ الذكور نضجها في عمر يتراوح بين 8 و12 عاماً.


وقالت "لجنة فلوريدا للأسماك والحياة البحرية"، على موقعها الإلكتروني، إن "طقس الربيع الدافئ يعني أن التماسيح أكثر نشاطاً وظهوراً"، في الولاية التي يعيش فيها أكثر من 1.3 مليون تمساح.

وبدأت التماسيح تشاهد بالفعل في عدد من مناطق فلوريدا؛ ففي تامبا، تم استدعاء مكتب شريف المقاطعة لإزالة تمساح طوله نحو 3 أمتار، كان مختبئاً تحت سيارة في موقف أحد المجمعات السكنية.

وشاهد شخص آخر زوجاً من التماسيح في الفناء الخلفي لمنزله في منطقة "ليكوود رانش"، وسجل مقطع ورفعه على موقع يوتيوب.

ومن المعروف أن التماسيح تكون أكثر عدوانية خلال موسم التزاوج، لكن هجمات هذه الزواحف نادرة، وتقول "لجنة فلوريدا للأسماك والحياة البحرية" إن احتمال الوقوع ضحية لهجوم تمساح في الولاية يبلغ حوالي 1 من كل 3.2 مليون.

ومع ذلك، فإن هناك خطوات يمكن أن يتخذها الناس لحماية أنفسهم بشكل أكبر، وعليك أن "لا تطعم تمساحاً أبداً، واحتفظ بمسافة إذا رأيت واحداً"، ويمكنك السباحة "فقط في المناطق المخصصة خلال ساعات النهار"، وفق موقع "لجنة فلوريدا للأسماك والحياة البحرية".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
فيديو غريب.. شاهد ما حدث في قطار بالصين

فيديو غريب.. شاهد ما حدث في قطار بالصين

فيديو غريب.. شاهد ما حدث في قطار بالصين

فيديو غريب.. شاهد ما حدث في قطار بالصين

بالفيديو "الداخلية في أسبوع".. ضربات أمنية ناجحة في معظم المناطق على أكثر من صعيد

بالفيديو "الداخلية في أسبوع".. ضربات أمنية ناجحة في معظم المناطق على أكثر من صعيد

فيديو الطفل والقطار.. شاهد مفاجأة اللحظة الأخيرة

فيديو الطفل والقطار.. شاهد مفاجأة اللحظة الأخيرة