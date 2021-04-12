"أدبي جدة" يكرّم الفنان هشام بنجابي ويحتفي بمسيرة 46 عامًا من العطاء

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صمم مجسم ميدان الهندسة وأسس نادي الفروسية ضمن سلسلة إسهامات جليلة

احتفى النادي الأدبي الثقافي بجدة بالفنان التشكيلي هشام بنجابي بحضور رئيس النادي الأدبي الدكتور عبدالله بن عويقل السلمي ومدير جمعية الثقافة والفنون بجدة محمد آل صبيح، والفنان الرائد طه صبان ونخبة من المثقفين والإعلاميين والفنانين، حيث استهل الاحتفالية رئيس النادي مشيدًا بتجربة الفنان هشام وما قدمه للساحة التشكيلية من إسهامات جليلة، بالإضافة إلى تعاونه مع النادي في الإشراف والمتابعة والدعم لعديد الفعاليات الفنية التي يقيمها منتدى الفنون البصرية.

ثم تحدث الدكتور عصام عسيري عن تجربة بنجابي ومسيرته ونوّه بأهم منجزاته الفنية الباقية في الذاكرة لسكان مدينة جدة وزوارها، ومن ضمنها مجسم ميدان الهندسة الذي صمّمه مع المهندس علي أمين ونُفذ محليًا، وهو أكبر أدوات هندسة عالميًا، وأشاد بدوره في العديد من المجسمات التي اشترك في تصميمها واختيارها مع بلدية جدة إبان عهد المهندس محمد سعيد فارسي، ودور البنجابي في تأسيس نادي الفروسية بجدة، وبيت التشكيليين وجمعية الفنون التشكيلية، واعتبرها مسيرة عطاء منذ ١٩٧٥م حتى اليوم.

ثم تحدث مدير جمعية الثقافة والفنون بجدة محمد آل صبيح، والذي أشاد بإنسانية بنجابي وتعامله الرائع مع الجميع، بالإضافة إلى دوره الريادي في الحركة التشكيلية وتضحياته ونجاحه في العديد من المهام والمناصب التي شغلها.

وسرد الفنان مدير داما آرت غاليري الفنان أحمد حسين الغامدي عدة مواقف وذكريات له مع بنجابي منذ دخوله لعالم الفن من خلال بيت التشكيليين بجدة وبعض المعارض الخارجية في لبنان والمغرب.

وفي نهاية الاحتفالية كرّم رئيس النادي الأدبي المحتفى به كما قدم مدير جمعية الثقافة والفنون بجدة محمد صبيح هدية لبنجابي وكذلك هدية عبارة عن لوحة فنية قدمها الفنان أحمد الخزمري.