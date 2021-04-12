أخبار عاجلة

من هدية "مؤسس" إلى قبلة علم.. مكتبة الحرم المكي تسعى لـ"الرقمية" -
20 مصاباً فلسطينياً.. بلدات القدس تنتفض ضد الهجمات العنصرية للمحتلين -
أول قمر عملاق في 2021.. "فلكية جدة": رصد "بدر رمضان" مساء الإثنين -
الهند تغرق في "جحيم كورونا" بين النار والأكسجين.. وفاة كل 4 دقائق في دلهي -
إندونيسيا تعلن العثور على الغوّاصة المفقودة على عُمق 850 متراً -
فتش عن "تل أبيب".. مسؤول إسرائيلي: هكذا تحسّن تركيا علاقتها بواشنطن! -
مستشفى سليمان الحبيب بالخُبر يحصل على شهادتَي التميُّز الطبي من المنظمة الأمريكية SRC -
"الطاقة": السعودية ستنضم إلى أمريكا وكندا والنرويج وقطر لتأسيس "منتدى الحياد الصفري" -
تدوينة لـ"إحسان" تكشف انتهاء معاناة 10 أسر سعودية في وقت قياسي -
"الحصيني" يرسم خريطة أمطار 24 ساعة قادمة.. متفاوتة مصحوبة بالبَرَد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الشؤون الإسلامية": الانتظار بين الأذان والإقامة 10 دقائق عدا صلاة الفجر فتكون 20 دقيقة

Print
"الشؤون الإسلامية": الانتظار بين الأذان والإقامة 10 دقائق عدا صلاة الفجر فتكون 20 دقيقة "الشؤون الإسلامية": الانتظار بين الأذان والإقامة 10 دقائق عدا صلاة الفجر فتكون 20 دقيقة

أصدرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تعميمًا إلحاقيًا للتعاميم السابقة التي تتعلق بالإجراءات المتخذة في المساجد والجوامع في شهر رمضان المبارك، جاء فيه التشديد على أئمة المساجد ومؤذنيها بالالتزام بأن تكون المدة بين صلاتي المغرب والعشاء في شهر رمضان (ساعتين) حسب توقيت أم القرى.

وأكدت الوزارة التشديد على الالتزام بأن تكون مدة الانتظار بين الأذان والإقامة (10) دقائق ما عدا صلاة الفجر فتكون المدة (20) دقيقة وفق ما ورد في تعميم معالي الوزير السابق بشأن الإجراءات الوقائية لمنع انتشار .

وتأتي هذه التعاميم والتوجيهات في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة مرتادي المساجد والجوامع، وتطبيقًا للإجراءات الاحترازية التي أقرتها الجهات المختصة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
تسجيل 57 وفاة و 3209 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

تسجيل 57 وفاة و 3209 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

هل فيروس كورونا ينتقل أسرع على الأسطح أم بالهواء؟

هل فيروس كورونا ينتقل أسرع على الأسطح أم بالهواء؟

المملكة المتحدة تسجل 2,396 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المملكة المتحدة تسجل 2,396 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وزارة الشؤون الإسلامية تطلق حملة تطعيم ضد فيروس كورونا .. غدًا

وزارة الشؤون الإسلامية تطلق حملة تطعيم ضد فيروس كورونا .. غدًا