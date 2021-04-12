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مستشفى عفيف العام يعلن أوقات العمل خلال شهر رمضان

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في العيادات ومركز تقديم لقاح كورونا.. مع الالتزام بالاحترازات

مستشفى عفيف العام يعلن أوقات العمل خلال شهر رمضان

أعلن مستشفى محافظة عفيف العام عن أوقات العمل بالعيادات الخارجية ومجمع عيادات طب الأسنان ومراكز الرعاية الصحية الأولية ومركز اللقاحات خلال شهر رمضان المبارك للعام 1442هـ.

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بالمستشفى سلطان المغيري، أن العمل في العيادات الخارجية سيكون من الأحد إلى الخميس على فترتين الفترة الصباحية ستكون من الساعة 10:00 ص حتى 1:00 مساءً والفترة المسائية ستكون من 9:00 مساءً حتى الساعة 12:00 صباحاً، وكذلك مجمع عيادات طب الأسنان ومراكز الرعاية الصحية الأولية سيكون العمل من الأحد حتى الخميس فترة واحدة من الساعة 10:00 صباحاً إلى الساعة 4:00 مساءً.

وأضاف أن الخدمة ستكون متاحة بمركز اللقاحات من الساعة 8:00 مساءً حتى الساعة 2:00 صباحاً، أما فيما يخص المركز الصحي المناوب ستكون الخدمة متاحة للمراجعين بمركز صحي غرب عفيف من الساعة 9 مساءً إلى الساعة 12 صباحاً.

من جهة أخرى، أكد مدير مستشفى عفيف عبدالعزيز الشعلاني على استمرار تقديم الخدمات الصحية بجميع المنشآت الصحية بالمحافظة دون الإخلال بالإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة تداعيات ، والمتمثلة في استمرار تعليق الزيارة بجميع أقسام التنويم طوال شهر رمضان المبارك حرصاً على سلامة المرضى والزائرين.

يذكر أن المستشفى قد أعلن عن خدمة تواصل باسم ”صوت المريض” على الرقم 0117243027 من خلال تطبيق الواتس آب للتواصل على مدار الساعة للراغبين بالاطمئنان أو الاستفسار عن حالة المرضى المنومين بالمستشفى.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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