مركز البيانات: بناء 344 ألف وحدة سكنية جديدة في 2020

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أماط اللثام عن تفاصيل التطورات الإيجابية للقطاع العقاري

كشفت النشرة الدورية للربع الأخير 2020 والصادرة عن مركز البيانات والرصد الإسكاني عن التطورات الإيجابية التي شهدها قطاع الإسكان بالرغم من استمرار تأثير جائحة كوفيد-19، حيث سجّل عدد المستفيدين من برامج الدعم السكني ارتفاعًا قياسيًا في 2020 بنحو 222 ألف أسرة، ونمو مؤشر الوحدات السكنية الجديدة لأكثر من 344 ألف وحدة جاهزة.

وقد تجاوز عدد المشتغلين السعوديين في قطاع التشييد والبناء والأنشطة العقارية 300 ألف موظف من الجنسين 33% منهم إناث، وغيرها من المؤشرات، ويمكن الاطلاع على النشرة عبر الرابط: https://www.housing.gov.sa/ar/periodical-magazine.

وأوضحت النشرة ارتفاع عدد الوحدات السكنية التي بدأ بناؤها خلال العام الماضي إلى 350،580 وحدة سكنية بنسبة نمو سنوي 9%، منها 100،844 وحدة بدأ أعمال بنائها خلال الربع الأخير 2020 بارتفاع 37% مقارنة بالربع الرابع من العام 2019، ونحو 23% مقارنة بالربع الثالث 2020.

وبحسب مؤشر انتهاء البناء خلال 2020، بلغ عدد الوحدات السكنية التي تم الانتهاء من بنائها خلال العام الماضي 344،553 وحدة سكنية في جميع مناطق المملكة بارتفاع 4،3% مقارنة بالعام 2019، منها 105،867 وحدة سكنية دخلت السوق خلال الربع الرابع، بنمو 30% على أساس سنوي و19% على أساس ربعي.

ورصدت النشرة نمو التمويل السكني الجديد المقدم للأسر السعودية إلى 295.590 عقد تمويل سكني جديداً خلال 2020 منها 87.085 عقداً في الربع الرابع بقيمة تجاوزت 44 مليار ريال.

وأشارت النشرة إلى أن عدد المشتغلين السعوديين في قطاعي "البناء والتشييد" و"الأنشطة العقارية" تجاوز 300 ألف موظف، نسبة السعوديات منهم 33%، فيما بلغ عدد العاملين في الأنشطة العقارية خلال الربع الرابع 2020 نحو 12 ألف موظف سعودي، ونما عدد العاملين في قطاع التشييد خلال الربع الرابع إلى 297 ألف موظف.

وذكرت النشرة استقرار مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات السكنية على مستوى المملكة بنسبة 0.2% في الربع الأخير من2020 على أساس ربعي، وبنسبة 0.5% على أساس سنوي، وانخفاض أسعار الشقق بنسبة 0.2%، وتراجع إيجارات المساكن 1% على أساس ربعي و2.4% على أساس سنوي، كما تراجعت أسعار أعمال صيانة المساكن 0.3% على أساس ربعي.

ورصد مركز البيانات والرصد الإسكاني تحسنًا في أداء القطاع العقاري في السوق المالية الرئيسية "تداول" خلال عام 2020 من حيث عدد الصفقات المنفذة والقيمة المالية لأسهم الصناديق (17 صندوقاً) والشركات العقارية (11 شركة)، وارتفع متوسط قيمة سهم الصناديق العقارية من 9.5 ريال خلال الربع الثالث إلى 10.6 ريال خلال الربع الرابع، ومن 11.8 ريال إلى 12.9 ريال لشركات التطوير العقاري، وتضاعفت قيمة أسهم القطاع بأكثر من ثلاث مرات من 11 مليار ريال خلال الربع الرابع 2019 إلى 45.3 مليار للربع نفسه من عام 2020، ومثلت قيمة أسهم القطاع العقاري المتداولة خلال الربع الرابع 2020 نحو 6.2% من إجمالي قيمة الأسهم في السوق.

يُذكر أن نشرة الإسكان الدورية الصادرة عن مركز البيانات والرصد الإسكاني تُعنى بآخر المستجدات المُتعلقة بقطاع الإسكان والتمويل العقاري في المملكة، إضافة إلى توفير البيانات والإحصاءات والمعلومات للمهتمين والمختصين بالقطاع، وذلك بالاعتماد على المصادر الرسمية من الجهات الحكومية والقطاعات ذات الصلة.