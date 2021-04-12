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الهند تغرق في "جحيم كورونا" بين النار والأكسجين.. وفاة كل 4 دقائق في دلهي
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السبت 24 أبريل 2021 11:39 صباحاً
إندونيسيا تعلن العثور على الغوّاصة المفقودة على عُمق 850 متراً
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السبت 24 أبريل 2021 11:39 صباحاً
فتش عن "تل أبيب".. مسؤول إسرائيلي: هكذا تحسّن تركيا علاقتها بواشنطن!
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السبت 24 أبريل 2021 11:39 صباحاً
مستشفى سليمان الحبيب بالخُبر يحصل على شهادتَي التميُّز الطبي من المنظمة الأمريكية SRC
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السبت 24 أبريل 2021 11:39 صباحاً
"الطاقة": السعودية ستنضم إلى أمريكا وكندا والنرويج وقطر لتأسيس "منتدى الحياد الصفري"
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السبت 24 أبريل 2021 11:39 صباحاً
تدوينة لـ"إحسان" تكشف انتهاء معاناة 10 أسر سعودية في وقت قياسي
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السبت 24 أبريل 2021 11:39 صباحاً
"الحصيني" يرسم خريطة أمطار 24 ساعة قادمة.. متفاوتة مصحوبة بالبَرَد
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السبت 24 أبريل 2021 11:39 صباحاً
إلى رحاب "الأقصى".. 75 ألفاً يؤدون التراويح كاسرين التعنت الإسرائيلي
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السبت 24 أبريل 2021 11:39 صباحاً
اللوتس والفراولة وعيش السرايا .. افتكاسات جديدة في كنافة رمضان لهذا العام
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السبت 24 أبريل 2021 11:36 صباحاً
تسريبات عن مخطط لاستهداف المنطقة الخضراء في بغداد.. وواشنطن تقول إنها تراقب عن كثب الوضع في العراق
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السبت 24 أبريل 2021 11:32 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الطاقم الروسي لمحطة الفضاء الدولية يهنئ بـالذكرى الـ60 على رحلة غاغارين إلى الفضاء
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الاثنين 12 أبريل 2021 12:22 مساءً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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