أخبار عاجلة

الهند تغرق في "جحيم كورونا" بين النار والأكسجين.. وفاة كل 4 دقائق في دلهي -
إندونيسيا تعلن العثور على الغوّاصة المفقودة على عُمق 850 متراً -
فتش عن "تل أبيب".. مسؤول إسرائيلي: هكذا تحسّن تركيا علاقتها بواشنطن! -
مستشفى سليمان الحبيب بالخُبر يحصل على شهادتَي التميُّز الطبي من المنظمة الأمريكية SRC -
"الطاقة": السعودية ستنضم إلى أمريكا وكندا والنرويج وقطر لتأسيس "منتدى الحياد الصفري" -
تدوينة لـ"إحسان" تكشف انتهاء معاناة 10 أسر سعودية في وقت قياسي -
"الحصيني" يرسم خريطة أمطار 24 ساعة قادمة.. متفاوتة مصحوبة بالبَرَد -
إلى رحاب "الأقصى".. 75 ألفاً يؤدون التراويح كاسرين التعنت الإسرائيلي -
اللوتس والفراولة وعيش السرايا .. افتكاسات جديدة في كنافة رمضان لهذا العام -
تسريبات عن مخطط لاستهداف المنطقة الخضراء في بغداد.. وواشنطن تقول إنها تراقب عن كثب الوضع في العراق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"محافظ الأفلاج" يهنئ "العنزي" لتعيينه مديرًا للمعهد الصناعي الثانوي

Print

الْتقى محافظ الأفلاج المكلف عبدالله المطيري، في مكتبه اليوم الاثنين، المدير الجديد للمعهد الصناعي الثانوي بالأفلاج المهندس ثامر العنزي.

وهنّأ المطيري المهندس العنزي، على هذه الثقة وحثه على بذل الجهد في سبيل تعزيز مختلف الخدمات التعليمية والفنية المقدمة لأجيال المستقبل.

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالتعليم والبرامج التدريبية المقدمة للشباب.

وأعرب "العنزي" عن شكره لمحافظ الأفلاج المكلف على حُسن الاستقبال وتوجيهاته الحثيثة لكل ما يخدم المسيرة التعليمية في هذا الوطن الغالي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الهند تغرق في "جحيم كورونا" بين النار والأكسجين.. وفاة كل 4 دقائق في دلهي

الهند تغرق في "جحيم كورونا" بين النار والأكسجين.. وفاة كل 4 دقائق في دلهي

إندونيسيا تعلن العثور على الغوّاصة المفقودة على عُمق 850 متراً

إندونيسيا تعلن العثور على الغوّاصة المفقودة على عُمق 850 متراً

فتش عن "تل أبيب".. مسؤول إسرائيلي: هكذا تحسّن تركيا علاقتها بواشنطن!

فتش عن "تل أبيب".. مسؤول إسرائيلي: هكذا تحسّن تركيا علاقتها بواشنطن!

مستشفى سليمان الحبيب بالخُبر يحصل على شهادتَي التميُّز الطبي من المنظمة الأمريكية SRC

مستشفى سليمان الحبيب بالخُبر يحصل على شهادتَي التميُّز الطبي من المنظمة الأمريكية SRC