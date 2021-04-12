"محافظ الأفلاج" يهنئ "العنزي" لتعيينه مديرًا للمعهد الصناعي الثانوي

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الْتقى محافظ الأفلاج المكلف عبدالله المطيري، في مكتبه اليوم الاثنين، المدير الجديد للمعهد الصناعي الثانوي بالأفلاج المهندس ثامر العنزي.

وهنّأ المطيري المهندس العنزي، على هذه الثقة وحثه على بذل الجهد في سبيل تعزيز مختلف الخدمات التعليمية والفنية المقدمة لأجيال المستقبل.

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالتعليم والبرامج التدريبية المقدمة للشباب.

وأعرب "العنزي" عن شكره لمحافظ الأفلاج المكلف على حُسن الاستقبال وتوجيهاته الحثيثة لكل ما يخدم المسيرة التعليمية في هذا الوطن الغالي.