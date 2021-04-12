"سعود الطبية" تحذّر من مضاعفات السكري الكاذب

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"دوبا": يتسبب في حدوث خلل بالإلكترونيات والمعادن

حذّرت مدينة الملك سعود الطبية -ممثلة في قسم الغدد الصماء والسكري- من مضاعفات السكري الكاذب التي تشمل جفاف الفم وتغيرات في مرونة الجلد والعطش والإرهاق.

وأوضحت استشاري الغدد الصماء والسكري الدكتور نجاح دوبا، أن السكري الكاذب يتسبب في حدوث خلل في الإلكتروليتات والمعادن الموجودة في الدم مثل الصوديوم والبوتاسيوم التي تحافظ على توازن السوائل في الجسم، وقد تشمل الأعراضُ الضعف والغثيان والقيء وفقدان الشهية والمغص.

وأشارت الدكتورة دوبا إلى أن السكري الكاذب هو اضطراب غير شائع يؤدي إلى اختلال توازن السوائل في الجسم، وهذا الاختلال يجعلك تشعر بالعطش الشديد، كما أنه قد يجعلك تُنتج كميات كبيرة من البول، وعلى الرغم من أن المصطلحيْن "داء السكري الكاذب" و"داء السكري" متشابهان في أن كليهما يسبب شرب ماء كثير وتبول متكرر؛ لكن مستوى سكر الدم يكون طبيعي في السكري الكاذب.

ونوّهت الدكتورة دوبا، بأن أعراض السكري الكاذب تشمل العطش الشديد وإخراج كميات كبيرة من البول المخفف والحاجة المتكررة إلى الاستيقاظ للتبول أثناء الليل؛ فإذا كانت حالتك خطيرة فقد تصل كمية إخراجك من البول إلى حوالى 19 لترًا يوميًّا إذا كنت تشرب الكثير من السوائل؛ في حين أن الإنسان البالغ السليم عادة يُنتج ما متوسطه "نحو 1 إلى 2 لتر" يوميًّا.

وأفادت "دوبا" بأن أسباب حدوث السكري الكاذب تتضمن نقصًا في هرمون المضاد لإدرار البول أو خللًا في الكلية؛ بحيث تصبح غير قادرة على تركيز البول وأمراض تصيب الغدة النخامية أو غدة تحت المهاد، كما يحدث داء السكري الكاذب كلوي المنشأ عندما يكون هناك خلل في الأنابيب الكلوية التي تسبب إفراز الماء أو إعادة امتصاصه، وهذا العيب يجعل كليتيك غير قادرتين على الاستجابة للهرمون المضاد لإدرار البول (ADH) بشكل صحيح.

وأضافت: قد يكون العيب بسبب اضطراب وراثي (جيني) أو اضطراب مزمن في الكلى أو بعض الأدوية مثل الليثيوم أو الأدوية المضادة للفيروسات مثل فوسكارنت (فوسكافير)، ويمكن أن تسبب أيضًا داء السكري الكاذب كلوي المنشأ.

وأكدت د.دوبا، أهمية الوقاية من الجفاف والتخطيط دائمًا لحمل المياه معك أينما ذهبت والاحتفاظ بالأدوية في حقيبة محمولة سواء كنت تذهب إلى العمل أو إلى المدرسة.

وختمت "دوبا" تصريحها لافتة إلى وجوب توخي الحذر وشرب كميات كافية من الماء من الإفطار وحتى السحور وتجنب الأنشطة التي قد تتسبب في الجفاف مثل المجهود البدني أو قضاء وقت في الحر وارتداء سوار تنبيه طبي أو الاحتفاظ ببطاقة تنبيه طبية في محفظتك.

مدينة الملك سعود الطبية