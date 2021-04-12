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خدمة 24 ساعة بكامل التجهيزات.. "نور مكة" يتأهب لاستقبال موسم العمرة

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خدمة 24 ساعة بكامل التجهيزات.. "نور مكة" يتأهب لاستقبال موسم العمرة خدمة 24 ساعة بكامل التجهيزات.. "نور مكة" يتأهب لاستقبال موسم العمرة
خطة متناغمة وجودة.. و"الميمني": المستشفى يستقبل الحالات التخصصية كافة

خدمة 24 ساعة بكامل التجهيزات..

أعلن مستشفى النور التخصصي، عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، عن تأهبه واستعداده بكل التجهيزات اللازمة، وبالآليات الجديدة في مواجهة الطوارئ خلال موسم العمرة لعام 1442هـ؛ وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة للتعامل مع جائحة كورونا (كوفيدا-١٩) من مقام وزارة الصحة.

وحرص المستشفى على تقديم أفضل الخدمات الصحية والاحتياجات لضيوف الرحمن، كما أن المستشفى يسعى جاهدًا لبذل المزيد من الجهود مع دخول شهر رمضان المبارك.

وتعمل جميع الأقسام الطبية بالمستشفى وفق خطة تتناغم مع سير وساعات العمل؛ بما لا يؤثر على جودة العمل؛ حيث تعمل بواقع ٢٤ ساعة في تقديم الخدمات على مدار الساعة بجودة وإتقان عالٍ.

ويتم استمرار العمل في العيادات الخارجية بالمستشفى لاستقبال المستفيدين وتقديم الرعاية الصحية من الساعة 10 صباحًا وحتى 4 عصرًا، بالإضافة إلى استمرار بنك الدم في استقبال المتبرعين من الساعة 9 مساءً وحتى 2 صباحًا.

من جانبه، أوضح المدير التنفيذي لمستشفى النور التخصصي الدكتور وائل الميمني، أن المستشفى على أتم الاستعداد لخدمة المعتمرين ببيت الله الحرام لهذا العام، وتم تجهيز المستشفى وتأهبه على أعلى مستوى بتوفير الرعاية الطبية المتميزة.

ولفت إلى جاهزية أقسام المستشفى المتعددة وقسم الطوارئ بشكل خاص؛ كون المستشفى يعد صرحًا طبيًّا مهمًّا لخدمة سكان مكة المكرمة والقرى المجاورة لها وزوار البلد الأمين، في مختلف التخصصات؛ مشيرًا إلى أن المستشفى يستقبل جميع الحالات التخصصية للمعتمرين.مستشفى النور التخصصي مكة المكرمة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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