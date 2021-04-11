أخبار عاجلة

غموض سيد رجب فى لعبة نيوتن حديث الجميع..سبب غضب جمهور أرسنال -
كيف أعاد أحفاد الفراعنة كباش الكرنك بألوانها الزاهية ونقوشها الفرعونية؟ -
"مذبحة كاملة".. "كوفيد الفتاك" يجتاح أمريكا اللاتينية.. فقد أبويه وأخاه! -
"مطرية رمضان الثانية" مستمرة.. "المسند": يوم جديد وهنا مناطقها -
#انقذو_معنفه_حايل.. "العنف الأسري" يباشر ويرصد وينقلها لـ "الحماية" -
إصابات "كورونا" تتراجع بأمريكا.. حملة التطعيمات بدأت تُثمر -
"الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة -
لقاحات أخرى خلال أشهر.. هل تكون سلالات "كورونا" المتحورة تحت السيطرة؟ -
ابتهالات بصوت الشيخ محمد البكرى -
يريفان.. مسيرة حاشدة إحياء لذكرى ضحايا مذبحة الأرمن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مع استمرار الجائحة.. 8 دول عربية تسمح بصلاة التراويح في المساجد

Print
مع استمرار الجائحة.. 8 دول عربية تسمح بصلاة التراويح في المساجد مع استمرار الجائحة.. 8 دول عربية تسمح بصلاة التراويح في المساجد
فرضت تدابير احترازية بينها تحديد مدى زمني واستمرار غلق أماكن الوضوء

مع استمرار الجائحة.. 8 دول عربية تسمح بصلاة التراويح في المساجد

تعود المساجد في بعض الدول العربية إلى استقبال المصلين خلال شهر رمضان، خاصة لصلاة التراويح، بعد أن أغلقت أبوابها العام الماضي لمنع تفشي .

وتفصيلاً، أعلنت 8 دول، هي ( وفلسطين والبحرين والإمارات والكويت والعراق ومصر والجزائر) السماح بإقامة الفروض اليومية وخطبة الجمعة وصلاة التراويح في المساجد، حسب " اليوم".

وأعلنت 5 دول، هي (المغرب وتونس وقطر وسلطنة عُمان والأردن) عدم إقامة صلاة التراويح في المساجد خلال شهر الصوم الذي سيبدأ في 13 إبريل الجاري، وينتهي في 12 مايو المقبل، وفق حسابات فلكية.

ومع استمرار الجائحة فرضت الدول الـ8 تدابير احترازية، تشمل المساجد، بينها تحديد مدى زمني أقصى للتراويح، واستمرار غلق أماكن الوضوء، والحفاظ على التباعد الجسدي، وارتداء الكمامات، واصطحاب سجادة الصلاة، ومنع الدروس الدينية والإفطارات الجماعية، والتطعيم ضد كورونا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
إرهاب.. مخدرات.. غسل أموال: ثالوث المارقين لاستهداف السعودية والعالم

إرهاب.. مخدرات.. غسل أموال: ثالوث المارقين لاستهداف السعودية والعالم

كانوا معنا.. المذيع "الحمود" و34 عامًا من الظهور المميز على شاشة السعودية.. تعرَّف على سيرته

كانوا معنا.. المذيع "الحمود" و34 عامًا من الظهور المميز على شاشة السعودية.. تعرَّف على سيرته

إرهاب.. مخدرات.. غسل أموال: ثالوث المارقين لاستهداف السعودية والعالم

إرهاب.. مخدرات.. غسل أموال: ثالوث المارقين لاستهداف السعودية والعالم

كانوا معنا.. المذيع "الحمود" و34 عامًا من الظهور المميز على شاشة السعودية.. تعرَّف على سيرته

كانوا معنا.. المذيع "الحمود" و34 عامًا من الظهور المميز على شاشة السعودية.. تعرَّف على سيرته