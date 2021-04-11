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رئيس وزراء السودان يبحث المشروعات المشتركة مع سفير خادم الحرمين

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رئيس وزراء السودان يبحث المشروعات المشتركة مع سفير خادم الحرمين رئيس وزراء السودان يبحث المشروعات المشتركة مع سفير خادم الحرمين
استكمالاً للمباحثات الناجحة التي أجراها مع ولي العهد خلال زيارته للمملكة

رئيس وزراء السودان يبحث المشروعات المشتركة مع سفير خادم الحرمين

استقبل دولة رئيس مجلس وزراء جمهورية السودان الدكتور عبدالله حمدوك، اليوم الأحد، في الخرطوم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية السودان علي بن حسن جعفر.

ونقل السفير جعفر خلال اللقاء تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- وتمنياتهما لدولته ولشعب السودان الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

وجرى خلال اللقاء مناقشة المشروعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، استكمالاً لنتائج المباحثات الناجحة التي أجراها سمو ولي العهد مع دولة رئيس مجلس وزراء جمهورية السودان في زيارته الأخيرة للمملكة بما يعزز العلاقات الوطيدة بين المملكة العربية وجمهورية السودان الشقيقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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