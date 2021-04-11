"متحدث أمانة مكة" يطالب بالابتعاد عن التجمعات والاستفادة من تطبيقات التسوق

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تزامنًا مع قدوم شهر رمضان.. واحترازًا من الفيروس

دعا رعد بن محمد الشريف، المتحدث الرسمي باسم أمانة العاصمة المقدسة، في تصريح خاص لـ"سبق" الجميع إلى اختيار الأوقات المناسبة للتسوق، والابتعاد عن التجمعات ذات الكثافة، واستخدام التطبيقات المعتمدة لشراء اللحوم، أو تطبيقات التوصيل من قِبل المراكز الغذائية والتجارية، والحرص على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتعلقة بفيروس كورونا.

كما دعا متحدث أمانة العاصمة المقدسة المواطنين والمقيمين في مكة المكرمة للمشاركة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والجهات المختلفة في حملة "#امتثالك_أمانة"، التي تهدف لتحقيق الوعي المجتمعي، والمساهمة مع القطاع البلدي لرفع نسبة الامتثال للإجراءات الوقائية، والإبلاغ عن مخالفات التدابير الاحترازية على الرقم 940، أو عن طريق قنوات التواصل الرسمي.

وأشار "الشريف" إلى أن أمانة العاصمة المقدسة فعّلت خططها وبرامجها لاستقبال شهر رمضان المبارك من خلال تكثيف الحملات الرقابية على المطاعم والمراكز التجارية والغذائية؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية، واتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحق كل من يخالف ما يتعلق بالصحة العامة.