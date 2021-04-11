"الحج": يمكن حجز صلوات اليوم كلها بالمسجد الحرام والتجديد ليوم آخر

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قالت إنه بعد انتهاء صلاحية التصاريح يستطيع الشخص الحجز مرة أخرى

قالت وزارة الحج والعمرة ممثلة في مركز التواصل وخدمات المستفيدين: إنه ‎يمكن حجز صلوات اليوم كلها في المسجد الحرام، بينما لا يمكن حجز الصلوات لأكثر من يوم في نفس الوقت.

وتفصيلًا: جاء ذلك في ردٍّ على سؤال حول: كم يوم يستطيع الشخص حجز صلاة في الحرم المكي خلال شهر رمضان المبارك؟ وهل بالإمكان حجز العشر الأواخر كلها صلاة في الحرم المكي؟.

وأجابت الوزارة بقولها: "‏‎يمكن حجز صلوات اليوم كلها، ولا يمكن حجز الصلوات لأكثر من يوم في نفس الوقت، وبعد انتهاء صلاحية التصاريح الحالية يمكن الحجز ليوم آخر.