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فريق طبي بمستشفى صامطة ينجح باستئصال ورم ليفي لسيدة

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فريق طبي بمستشفى صامطة ينجح باستئصال ورم ليفي لسيدة فريق طبي بمستشفى صامطة ينجح باستئصال ورم ليفي لسيدة
كانت تعاني منه منذ عدة سنوات

فريق طبي بمستشفى صامطة ينجح باستئصال ورم ليفي لسيدة

نجح فريق طبي بمستشفى صامطة العامة بمنطقة جازان، في استئصال ورم ليفي من رحم مريضة ثلاثينية كانت تعاني منه منذ عدة سنوات.

وقالت صحة جازان إن المريضة حضرت للمستشفى، وبعد التشخيص وإجراء الفحوصات الطبية، تبين وجود ورم ليفي كبير بالرحم.

وأجرى الفريق الطبي جراحة بعد خضوعها لعملية تخدير عن طريق القسطرة الظهرية للجراحة بدون ألم، تم خلالها استئصال الورم مع الحفاظ على الرحم والمبايض، دون حدوث أي مضاعفات أو مشكلات صحية، وتتمتع بصحة جيدة وترقد حالياً بقسم التنويم النساء والولادة بالمستشفى.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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