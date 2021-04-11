أخبار عاجلة

غموض سيد رجب فى لعبة نيوتن حديث الجميع..سبب غضب جمهور أرسنال -
كيف أعاد أحفاد الفراعنة كباش الكرنك بألوانها الزاهية ونقوشها الفرعونية؟ -
"مذبحة كاملة".. "كوفيد الفتاك" يجتاح أمريكا اللاتينية.. فقد أبويه وأخاه! -
"مطرية رمضان الثانية" مستمرة.. "المسند": يوم جديد وهنا مناطقها -
#انقذو_معنفه_حايل.. "العنف الأسري" يباشر ويرصد وينقلها لـ "الحماية" -
إصابات "كورونا" تتراجع بأمريكا.. حملة التطعيمات بدأت تُثمر -
"الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة -
لقاحات أخرى خلال أشهر.. هل تكون سلالات "كورونا" المتحورة تحت السيطرة؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الإعلام المرئي يقر إعفاء تذاكر الأفلام المحلية من المقابل المالي

Print
الإعلام المرئي يقر إعفاء تذاكر الأفلام المحلية من المقابل المالي الإعلام المرئي يقر إعفاء تذاكر الأفلام المحلية من المقابل المالي
بشكل يسهم في تعزيز القطاع ويسهل ويدعم المنتجين المحليين

الإعلام المرئي يقر إعفاء تذاكر الأفلام المحلية من المقابل المالي

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع اليوم اجتماعه الرابع عشر برئاسة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي رئيس المجلس، وبحضور أعضاء المجلس.

وجرى خلال الاجتماع الموافقة على تعديل لائحة تنظيم العرض السينمائي لتكون أكثر مرونة بشكل يسهم في تعزيز القطاع ويسهل ويدعم منتجي الأفلام السينمائية المحليين والفنانين وصناع المحتوى المحلي، وذلك بالموافقة على إعفاء الأفلام المحلية من أي مقابل مادي على التذاكر في مختلف صالات العرض في مناطق المملكة.

كما أقر مجلس الإدارة تخفيض المقابل المالي المقتطَع للهيئة من كل تذكرة ليكون ثلاث فئات حسب المناطق 15%، و10%، و5%، وذلك بدلاً عن المقابل المالي المقتطَع سابقاً البالغ 25% لتمكين تطوير صناعة السينما وتعزيز وصولها لكل المواطنين والمقيمين وتيسيراً على المستثمرين.

وفي ختام الاجتماع أعرب الرئيس التنفيذي للهيئة المكلف إسراء منصور عسيري عن شكرها وتقديرها لمعالي رئيس مجلس الإدارة وزير الإعلام المكلف على ما تجده الهيئة من دعم مستمر في ظل الرشيدة للارتقاء بقطاع الإعلام.

يذكر أنه يشارك في عضوية مجلس إدارة الهيئة ممثلو عدد من الجهات الحكومية وقطاع الأعمال وهم: وزارة الداخلية، ووزارة الثقافة، ووزارة المالية، ووزارة التجارة، ووزارة المالية، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وممثلون من قطاع الأعمال.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
نائب رئيس الحكومة الروسي في بغداد

نائب رئيس الحكومة الروسي في بغداد

اختيار مبتعث سعودي كأول شخص غير أسترالي يعمل بالحكومة الفيدرالية لطب الطوارئ والكوارث

اختيار مبتعث سعودي كأول شخص غير أسترالي يعمل بالحكومة الفيدرالية لطب الطوارئ والكوارث

الحريري يناقش في موسكو المساعدة الروسية بمسائل تشكيل الحكومة

الحريري يناقش في موسكو المساعدة الروسية بمسائل تشكيل الحكومة

النائب نضال الحياري : الحديث عن الاحداث الاخيرة من اختصاص الحكومة

النائب نضال الحياري : الحديث عن الاحداث الاخيرة من اختصاص الحكومة