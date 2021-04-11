أخبار عاجلة

غموض سيد رجب فى لعبة نيوتن حديث الجميع..سبب غضب جمهور أرسنال -
كيف أعاد أحفاد الفراعنة كباش الكرنك بألوانها الزاهية ونقوشها الفرعونية؟ -
"مذبحة كاملة".. "كوفيد الفتاك" يجتاح أمريكا اللاتينية.. فقد أبويه وأخاه! -
"مطرية رمضان الثانية" مستمرة.. "المسند": يوم جديد وهنا مناطقها -
#انقذو_معنفه_حايل.. "العنف الأسري" يباشر ويرصد وينقلها لـ "الحماية" -
إصابات "كورونا" تتراجع بأمريكا.. حملة التطعيمات بدأت تُثمر -
"الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة -
لقاحات أخرى خلال أشهر.. هل تكون سلالات "كورونا" المتحورة تحت السيطرة؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بمناسبة الصعود إلى الدوري الممتاز.. أمير الحدود الشمالية يهنئ نادي عرعر

Print
بمناسبة الصعود إلى الدوري الممتاز.. أمير الحدود الشمالية يهنئ نادي عرعر بمناسبة الصعود إلى الدوري الممتاز.. أمير الحدود الشمالية يهنئ نادي عرعر

بمناسبة الصعود إلى الدوري الممتاز.. أمير الحدود الشمالية يهنئ نادي عرعر

قدم الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أمير منطقة الحدود الشمالية، التهنئة لنادي عرعر بمناسبة صعود النادي لدرجة الشباب -تحت 19 سنة- للدوري الممتاز.

وأكد الأمير فيصل أن الاهتمام بالفئات السنية يأتي في قاعدة الهرم الرياضي في النادي، ويعدّ استراتيجية فاعلة في مستقبل تنافسية النادي وقدرته على صناعة وجذب المزيد من اللاعبين المميزين، داعيًا سموه للاهتمام بقاعدة كل الرياضات الأخرى.

من جانبه ثمن رئيس مجلس إدارة نادي عرعر علي السويلم، ما تلقاه الرياضة والرياضيون بالمنطقة من دعم ومتابعة مستمرة من أمير منطقة الحدود الشمالية؛ مما أسهم بفضل من الله في تحقيق هذا الإنجاز.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"مذبحة كاملة".. "كوفيد الفتاك" يجتاح أمريكا اللاتينية.. فقد أبويه وأخاه!

"مذبحة كاملة".. "كوفيد الفتاك" يجتاح أمريكا اللاتينية.. فقد أبويه وأخاه!

"مطرية رمضان الثانية" مستمرة.. "المسند": يوم جديد وهنا مناطقها

"مطرية رمضان الثانية" مستمرة.. "المسند": يوم جديد وهنا مناطقها

#انقذو_معنفه_حايل.. "العنف الأسري" يباشر ويرصد وينقلها لـ "الحماية"

#انقذو_معنفه_حايل.. "العنف الأسري" يباشر ويرصد وينقلها لـ "الحماية"

إصابات "كورونا" تتراجع بأمريكا.. حملة التطعيمات بدأت تُثمر

إصابات "كورونا" تتراجع بأمريكا.. حملة التطعيمات بدأت تُثمر