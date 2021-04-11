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صدور موافقة خادم الحرمين على إقامة صلاة التراويح في الحرمين وتخفيفها إلى 5 تسليمات

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صدور موافقة خادم الحرمين على إقامة صلاة التراويح في الحرمين وتخفيفها إلى 5 تسليمات صدور موافقة خادم الحرمين على إقامة صلاة التراويح في الحرمين وتخفيفها إلى 5 تسليمات
مع استمرار الإجراءات التنظيمية والاحترازية التي أعدّتها رئاسة الحرمين والجهات المشاركة

صدور موافقة خادم الحرمين على إقامة صلاة التراويح في الحرمين وتخفيفها إلى 5 تسليمات

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على إقامة صلاة التراويح في الحرمين الشريفين وتخفيفها إلى خمس تسليمات مع استمرار الإجراءات التنظيمية والاحترازية التي أعدّتها رئاسة شؤون الحرمين والجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن خلال شهر رمضان المبارك.

وأكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس في هذه المناسبة حرص القيادة الرشيدة -رعاها الله- على استمرار إقامة الشعائر في الحرمين الشريفين وتسخير كل السبل لتمكين ضيوف الرحمن من أداء النسك والعبادات في بيئة صحية آمنة ومستوفية لكل المعايير الصحية العالمية المتبعة في مجالات مكافحة العدوى.

وأضاف: جهّزت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي كامل إمكاناتها البشرية والآلية من أجل خدمة المعتمرين والمصلين خلال موسم رمضان بتعاون مع كل الجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن، مشيراً إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان يتابعان وبشكل متواصل كل ما من شأنه توفير أرقى الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين خلال الموسم الاستثنائي.


ودعا في ختام حديثه المولى القدير أن يحمي بلاد الحرمين الشريفين من كل سوء، وأن يديم أمنها وأمانها واستقرارها في ظل ولاة الأمر الميامين، وأن يزيل هذه الجائحة عن بلاد العالم أجمع إنه ولي ذلك والقادر عليه.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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