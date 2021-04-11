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جدة.. ضبط وافد يمارس مهنة الطب ويبيع أدوية "الإجهاض"

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جدة.. ضبط وافد يمارس مهنة الطب ويبيع أدوية "الإجهاض" جدة.. ضبط وافد يمارس مهنة الطب ويبيع أدوية "الإجهاض"
بمنزل شعبي بالمخالفة للاشتراطات الصحية وممارسة المهنة

جدة.. ضبط وافد يمارس مهنة الطب ويبيع أدوية

ضبطت صحة جدة بالتعاون مع شرطة المحافظة وافد يدير عيادة بالكيلو 14 في شقة بمنزل شعبي جنوب شرق المحافظة ومخالفة للاشتراطات الصحية، وبعد ورود بلاغ بشأن وجود شخص يبيع أدوية محظورة تستخدم في الإجهاض.

وبينت "الصحة" في جدة أن الشقة تم إعدادها كعيادة، وبتفتيشها وُجِد بداخلها 3 أسرّة نوم وأجهزة قياس ضغط وسكر ومغذيات وأبر بكميات كبيرة وأدوية أيضاً مختلفة الأنواع وحبوب طبية، وأدوات تستخدم لعلاج الأسنان، كما وُجِد أثناء مداهمة الشقة عدد من الأشخاص ممن يتلقون العلاج لدى الطبيب الوافد والذي كان يرتدي سماعة طبية لحظة القبض عليه في مخالفة صريحة للمادة 28 من نظام مزاولة المهن الصحية ولائحتها التنفيذية.

وأكدت "الصحة" أنها لن تتهاون في ملاحقة كل مخالف يتلاعب بصحة المرضى ويعمل على استغلال أوضاعهم الصحية، وأهابت بالجميع التقدم ببلاغ في حالة وجود أي حالة مشابهة من خلال الاتصال على الرقم المجاني 937.جدة أدوية الإجهاض

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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