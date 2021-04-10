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إصابات كورونا عربيًّا: لبنان 2705 .. المغرب 740 .. الجزائر 127

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إصابات كورونا عربيًّا: لبنان 2705 .. المغرب 740 .. الجزائر 127 إصابات كورونا عربيًّا: لبنان 2705 .. المغرب 740 .. الجزائر 127

إصابات كورونا عربيًّا: لبنان 2705 .. المغرب 740 .. الجزائر 127

سجّلت لبنان 2705 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 494633 إصابةً.

وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 402279، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 6630 حالة بعد تسجيل 38 حالة وفاة .

وسجلت المغرب خلال الساعات الـ 24 الماضية 740 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 501688.

وأشارت وزارة الصحة المغربية في بيان لها اليوم، إلى أنها سجلت 6 وفيات بالفيروس ليبلغ العدد الإجمالي للوفيات 8891 ,فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 488015.

كما سجلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية 127 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليصل العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس إلى 118,378.

وأفاد المتحدث باسم لجنة رصد ومتابعة جمال فورار اليوم، عن تسجيل ثلاث وفيات ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 3126، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 82,493.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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