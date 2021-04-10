تركيا أخطر دولة موبوءة بـ"كورونا".. وأمريكا تحذِّر مواطنيها من السفر إليها

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سجَّلت 55 ألف إصابة خلال يوم واحد و258 وفاة في أعلى معدل منذ تفشي الجائحة

أعلن مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها التابع للولايات المتحدة الأمريكية اليوم السبت أن تركيا من أخطر الدول الموبوءة بفيروس كورونا. كما نبّه السياح الأمريكيين بأخذ حذرهم، والابتعاد التام عن السياحة في تركيا، مشيرًا إلى أنه على المتلقين وغير المتلقين اللقاح الابتعاد عن السياحة هناك؛ لأن السائح هناك سيواجه خطر حمل فيروس كورونا في كل الأحوال.

وناشد المركز الأمريكي أولئك المضطرين للسفر إلى تركيا ضرورة استخدام الأقنعة في الخارج بشكل مستمر، واتخاذ الإجراءات الوقائية، والحفاظ على المسافة الاجتماعية، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة، وغسل الأيدي الدائم.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد خفضت خطر انتقال فيروس كورونا في أغسطس الماضي إلى خطر من الدرجة الثالثة، وأعلنته اليوم خطرًا من الدرجة الرابعة.

وكانت وزارة الصحة التركية قد أعلنت الخميس تسجيل 55941 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك في أعلى مستوى للإصابات منذ تفشي الجائحة في البلاد.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل حصيلة وفيات يومية بلغت 258 حالة؛ ليصبح إجمالي الوفيات 33201 حالة.

وسجلت تركيا حصيلة إصابات بكورونا بلغت ثلاثة ملايين و690 ألف حالة تقريبًا.تركيا فيروس كورونا الجديد