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في مباراة تألق فيها "بانيغا".. عبر بوابة الباطن وبرباعية.. الشباب يستعيد الوهج ويقفز للوصافة

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في مباراة تألق فيها "بانيغا".. عبر بوابة الباطن وبرباعية.. الشباب يستعيد الوهج ويقفز للوصافة في مباراة تألق فيها "بانيغا".. عبر بوابة الباطن وبرباعية.. الشباب يستعيد الوهج ويقفز للوصافة
في ختام الجولة الـ25 من دوري الأمير محمد بن سلمان

في مباراة تألق فيها

استعاد الشباب بريقه أمام مستضيفه الباطن؛ وحقق فوزًا ثمينًا 4/ 1، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت على أرض ملعب نادي الباطن في ختام الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

الشباب سيطر على مجريات الشوط الأول، واستطاع إحراز ثلاثة أهداف تباعًا، أولها عن طريق إيفر بانيغا من ركلة جزاء عند الدقيقة السابعة، لكن محمد رايحي عادل النتيجة للباطن عند الدقيقة الـ28 من خلال إرساله قذيفة لا تصد ولا ترد، اكتفى حارس الشباب زيد البواردي بمشاهدتها وهي تلج الشباك.

وعاد "بانيغا" لتقديم فاصل موسيقي بإرسال كرة ساقطة ولا أجمل داخل الصندوق البطناوي عند الدقيقة الـ41، لم يتردد "جوانكا" في إيداع الكرة قوية على الطائر داخل شباك مزيد فريح هدفًا ثانيًا للشباب.

وأكمل "بانيغا" حضوره المميز في هذا اللقاء من خلال فاصل مراوغة لأكثر من لاعب بطناوي، ثم التسديد داخل الشباك هدفًا ثالثًا رائعًا للضيوف عند الدقيقة الـ45.

وفي الشوط الثاني، وتحديدًا عند الدقيقة الـ49، أضاف "جوانكا" الهدف الرابع للشباب بعد استثماره عرضية بانيغا.

وتصدت العارضة البطناوية لتسديدة بانيغا عند الدقيقة الـ79، ومثلها كرة "إيغالو".

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدلاً من الضائع (93) خرج لاعب الشباب حسين القحطاني بالبطاقة الحمراء.

الدقائق الأخيرة شهدت تألق حارس الباطن في الذود عن مرماه بشجاعة.

وبتلك النتيجة قفز الشباب لوصافة الترتيب (48 نقطة) متأخرًا بفارق الأهداف عن المتصدر الهلال، فيما بقي الباطن في المركز الـ 13 برصيد (28 نقطة).

في مباراة تألق فيها

في مباراة تألق فيها

في مباراة تألق فيها

في مباراة تألق فيها

في مباراة تألق فيها

الشباب الباطن الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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