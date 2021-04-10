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إفشال هجوم واستهداف تجمعات.."الشرعية" تكبد الحوثيين عشرات القتلى في حجة

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إفشال هجوم واستهداف تجمعات.."الشرعية" تكبد الحوثيين عشرات القتلى في حجة إفشال هجوم واستهداف تجمعات.."الشرعية" تكبد الحوثيين عشرات القتلى في حجة
تدمير آليات قتالية تابعة للميليشيا

إفشال هجوم واستهداف تجمعات..

قُتل العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، اليوم (السبت) بنيران أبطال قوات الجيش الوطني اليمني وطيران التحالف في محافظة حجة.

وأوضح "سبتمبر نت" أن المعارك احتدمت بعد أن شنت ميليشيا الحوثي المتمردة هجمات على مواقع الجيش الوطني في مديريات عبس وحرض وغرب مستبأ.

وأضاف أن جنود المنطقة العسكرية الخامسة أفشلوا هجمات الميليشيا وتعاملوا معها، بمختلف أنواع النيران، التي أوقعت العشرات من العناصر الحوثية بين قتيل وجريح، وتدمير آليات قتالية تابعة للميليشيا.

بين "سبتمبر نت" أن طيران تحالف دعم الشرعية استهدف تجمعات حوثية في جبهتي بني حسن وحرض بغارات مكثفة؛ أسفرت عن خسائر بشرية ومادية في صفوف ميليشيا الحوثي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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