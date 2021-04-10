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أزمة خزان صافر العائم.. الأمم المتحدة متفائلة بقرب الحل

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أزمة خزان صافر العائم.. الأمم المتحدة متفائلة بقرب الحل أزمة خزان صافر العائم.. الأمم المتحدة متفائلة بقرب الحل
قالت إنها تبذل قصارى جهدها لحل جميع القضايا اللوجستية

أزمة خزان صافر العائم.. الأمم المتحدة متفائلة بقرب الحل

أعربت الأمم المتحدة عن تفاؤلها بالاقتراب للتوصل إلى حل، بعد إجراء "بعض المناقشات البنّاءة" مع سلطات الأمر الواقع في صنعاء باليمن هذا الأسبوع، فيما يتعلق بخزان صافر العائم.

وأكد نائب المتحدث باسم الأمين العام فرحان حق، في المؤتمر الصحفي اليومي، أن الأمم المتحدة تبذل قصارى جهدها لحل جميع القضايا اللوجستية والترتيبات الأمنية العالقة.

وقال: أجرت الأمم المتحدة بعض المناقشات البنّاءة مع سلطات الأمر الواقع في صنعاء هذا الأسبوع، وهي متفائلة بحذر بأننا نقترب أكثر من حل.

ونقل "فرحان" عن المتحدث الرسمي أن ثمّة حاجة إلى حلّ جميع القضايا العالقة قبل أن نتمكّن من تخصيص أموال مانحة إضافية لاستئجار السفن والمضي قدمًا في المهمة الفنية، مضيفًا: يبدو أننا نسير في هذا الاتجاه.

وأعرب عن أمله في الحصول على مزيد من الأخبار حول هذا الأمر قريبًا، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة تودّ أيضاً تسليط الضوء على الضرورة الملحّة للتحرك في أسرع وقت ممكن.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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