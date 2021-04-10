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لا داعي للقلق من الرسائل.. الرياض تشهد بثاً تجريبياً لمنصة الإنذار المبكر اليوم

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اختبارات تجريبية.. والدفاع المدني دعا المواطنين والمقيمين إلى المشاركة في التقييم

لا داعي للقلق من الرسائل.. الرياض تشهد بثاً تجريبياً لمنصة الإنذار المبكر اليوم

تشهد منطقة الرياض في تمام الثانية من مساء اليوم الاختبارات التجريبية التي تنفذها المديرية العامة للدفاع المدني على #المنصة_الوطنية_للإنذار_المبكر في حالات الطوارئ، حيث دعت المديرية إلى عدم القلق؛ موضحة أن الرسائل لتجربة المنصة ولا تتطلب اتخاذ أي إجراء.

تفصيلاً، تبدأ المديرية العامة للدفاع المدني، بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم السبت حتى بعد غد الإثنين في تمام الساعة الثانية ظهراً، الاختبارات التجريبية للمنصة الوطنية للإنذار المبكر للهواتف المتنقلة في حالات الطوارئ، عبر رسائل البث الخلوي، وتبدأ التجربة اليوم السبت في منطقة الرياض، وغداً الأحد في منطقة مكة المكرّمة، والإثنين في المنطقة الشرقية.

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني، المواطنين والمقيمين في تلك المناطق، إلى المشاركة في تقييم التجربة عبر الرابط الذي سيصل إلى هواتفهم برسالة نصية (SMS)، منوّهة بأهمية تحديث أنظمة التشغيل الخاصة بالهواتف المتنقلة إلى آخر إصدار لضمان استقبال الرسائل والتنبيهات، ومؤكدة أنه ليس هناك ما يدعو إلى الذعر أو القلق.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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