فشل متواصل لمحاولة الحوثي استهداف السعودية.. الدفاع الجوي بالمرصاد

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منظومة يشرف عليها ضباط وأفراد سعوديون مدرَّبون تدريبًا كاملاً

ما زال منسوبو القوات السعودية ممثلة بكتيبة الباتريوت يواصلون تميُّزهم وبراعتهم في إفشال محاولات الحوثيين لاستهداف السعودية بعشرات الصواريخ الباليستية منذ بدء عاصفة الحزم، كان آخرها أمس حينما حاولوا استهداف جازان، ولكن يقظة أبطال كتيبة الباتريوت حطمت آمالهم.

وتعد منظومة باتريوت من الأنظمة المعقدة الحاسوبية التي تشتغل على الأنظمة الحرارية بالنسبة لاصطياد الهدف؛ الأمر الذي يوجب وجود خبراء لاستخدامها. ويشرف عليها ضباط وأفراد سعوديون مدربون تدريبًا كاملاً على استخدامها. ونظام باتريوت نظام دفاعي قوي ضد الصواريخ بعيدة المدى والطائرات.

وتنشر قوات الدفاع الجوي "باتريوت" على الحدود كافة.قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية صاروخ باليستي قوات الدفاع الجوي