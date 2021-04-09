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الزحام يدق ناقوس الخطر.. تجمهر سيدات أمام متجر بصبيا بلا احترازات

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الزحام يدق ناقوس الخطر.. تجمهر سيدات أمام متجر بصبيا بلا احترازات الزحام يدق ناقوس الخطر.. تجمهر سيدات أمام متجر بصبيا بلا احترازات
مقطع يرصد تجمهر العشرات على بوابة أحد محال التخفيضات بالمحافظة

الزحام يدق ناقوس الخطر.. تجمهر سيدات أمام متجر بصبيا بلا احترازات

مع العد التنازلي لإطلالة شهر رمضان المبارك تشهد أسواق جازان إقبالاً من المشترين، والباعة الجائلين؛ ما يتسبب في ازدحام ممرات هذه الأسواق.

ورصد مقطع فيديو تجمهر عشرات السيدات على بوابة أحد محال التخفيضات بمحافظة صبيا ضاربات بالاحترازات الوقائية عرض الحائط دون تدخُّل أي من أفراد الأمن الخاص بالمتجر.

وناشد عدد من الأهالي ضرورة تكثيف الرقابة الميدانية على المحال، وخصوصًا في ظل ارتفاع عدد الإصابات بكورونا، مؤكدين أنه يجب على الجميع اتباع الإجراءات الاحترازية، والتعاون مع الجهات ذات العلاقة حفاظًا على سلامة وصحة الجميع. صبيا الجديد محافظة صبيا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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