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"التعاون الإسلامي" تدين هجوم الحوثي الإرهابي على جازان وخميس مشيط

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"التعاون الإسلامي" تدين هجوم الحوثي الإرهابي على جازان وخميس مشيط "التعاون الإسلامي" تدين هجوم الحوثي الإرهابي على جازان وخميس مشيط
بطريقة متعمدة في محاولة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية

دان أمس الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في بيان بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية صاروخًا باليستيًّا باتجاه مدينة جازان، وطائرة دون طيار (مفخخة) باتجاه خميس مشيط، وذلك بطريقة متعمدة في محاولة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضهما وتدميرهما قبل الوصول إلى أهدافهما.

وأكد الأمين العام إدانة منظمة التعاون الإسلامي الممارسات الإرهابية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي ومَن يمدها بالمال والسلاح، معتبرًا ذلك (جرائم حرب)، مجددًا وقوف المنظمة وتضامنها مع في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها، وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

منظمة التعاون الإسلامي ميليشيا الحوثي الإرهابية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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