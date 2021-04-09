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653 مستفيدًا من برنامج "تعزيز" بجامعة نجران

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653 مستفيدًا من برنامج "تعزيز" بجامعة نجران 653 مستفيدًا من برنامج "تعزيز" بجامعة نجران
يهدف للتدريب على إعداد وأداء الاختبارات الإلكترونية

653 مستفيدًا من برنامج

اختتمت عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد بجامعة نجران برنامج "تعزيز" التدريبي لأعضاء هيئة التدريس وطلاب وطالبات الجامعة، الخاص بالتدريب على إعداد وأداء الاختبارات الإلكترونية.

وأوضح عميد العمادة، الدكتور خالد آل عامر، أن البرنامج تضمن 5 دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس، استفاد منها 352 متدربًا ومتدربة، وتم تنفيذ 6 دورات تدريبية للطلاب والطالبات، استفاد منها 301 مستفيد ومستفيدة.

وأشار إلى أن البرنامج هدف إلى الاستعداد للاختبارات الإلكترونية النهائية، وتسهيل أدائها من خلال تدريب الطلاب والأكاديميين على آليتها؛ وذلك لتجاوز أي معوقات قد تواجههم.جامعة نجران

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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