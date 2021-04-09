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قبل رمضان.. "أمانة الطائف" تكثف جولاتها لمتابعة الاشتراطات الصحية بـ"أسواق الأغنام"

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قبل رمضان.. "أمانة الطائف" تكثف جولاتها لمتابعة الاشتراطات الصحية بـ"أسواق الأغنام" قبل رمضان.. "أمانة الطائف" تكثف جولاتها لمتابعة الاشتراطات الصحية بـ"أسواق الأغنام"
لمنع التجاوزات من مُلاك الحظائر وإلزامهم بالبقاء داخل الأحواش المخصصة لهم

قبل رمضان..

تشهد أسواق الأغنام في الطائف هذه الأيام حركة شرائية قوية، وإقبالاً من المواطنين والمقيمين غير مسبوق مع اقتراب شهر رمضان المبارك لشراء الأغنام.

وتفصيلاً، واكب الباعة وتجار المواشي الموسم بتوفير أعداد كثيرة من المواشي بمختلف أنواعها لتوقعهم زيادة الطلب الشرائي المتوقع عليها إذ تُفضِل الكثير من الأسر استهلاك اللحوم الطازجة على المائدة، إلى جانب الشراء عبر التطبيقات.

وفي هذا الصدد، أوضح وكيل الخدمات والبلديات الفرعية المهندس فيصل بن سراج الزهراني لـ"سبق" أن السوق يخضع لعمليات الرقابة وتطبيق الاشتراطات الصحية، حيث كثفت الأمانة جهودها لاستقبال هذا الموسم بتجهيز السوق وتنظيفه وتفعيل مكاتب البلدية وتزويدها بالمراقبين لمنع التجاوزات من مُلاك الحظائر وإلزامهم بالبقاء داخل الأحواش المخصصة لهم، وزيادة أعداد الحاويات وأعمال الرش ومنع البيع العشوائي خارج السوق ورفع الحيوانات النافقة أولاً بأول.

وبين "الزهراني" أن الأمانة تقوم بحملات رقابية على موقع سوق الأغنام بالمحافظة لإزالة أي ظواهر سلبية قد تؤثر على سلامة الإصحاح البيئي، وأن الأمانة زادت عدد الفرق الميدانية التي تقوم بالجولات على مدار الساعة مع قرب شهر رمضان المبارك.الطائف أمانة الطائف الجديد أمانة محافظة الطائف

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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